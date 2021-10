„Menschen wollen mobil bleiben“

Die Spritpreise explodieren, doch die Kunden bleiben ihrer Avia-Tankstelle von Markus Goos an der Stadtlohner Straße in Gescher treu. Dafür schwanken die Meinungen über die steigenden Preise für Kraftstoff und deren Ursachen erheblich. Goos, der gleich neben seiner Tankstelle noch eine Corona-Teststation errichtet hat, sieht den Grund für die erheblichen Preissteigerungen pragmatisch. „Der Rohölpreis ist so hoch. Außerdem ist die Nachfrage gestiegen, weil die Wirtschaft deutlich anzieht und wieder viel mehr Lkw unterwegs sind“, so Goos.

Klemens Bergerbusch tankt an der Avia-Tankstelle und ärgert sich: Mit diesen Preisen werde dem kleinen Mann in die Tasche gegriffen.

Keiner seiner Kunden äußerte sich bisher begeistert oder verständnisvoll über diese neue Situation, die tief in den Geldbeutel der Autofahrer greift. Beschimpft wurde er allerdings noch nie. „Die Menschen wollen doch mobil bleiben. Sie nehmen es hin. Deshalb wird nicht weniger getankt“, war seine Beobachtung.

Als Klemens Bergerbusch noch berufstätig war, fuhr er jeden Tag von Gescher nach Stadtlohn. Damals brauchten seine Frau und er zwei Autos. Seitdem er Rentner ist, beschränken sie sich auf ein Auto. Gerade jetzt war das für ihn der richtige Ansatz. „Die jetzigen Spritpreise sind reine Abzocke, um dem kleinen Mann in die Tasche zu greifen. 75 Prozent des Kraftstoffpreises gehen doch an den Staat“, lautete seine Meinung. Dennoch fährt er auch jetzt noch knapp 15 000 Kilometer im Jahr. „Ich brauche das Auto, um mobil zu bleiben. Um das zu ändern, müssten die Nahverkehrsverbindungen bei uns ausgebaut werden“, schlug er vor.

Bernhard Mensing und Yannick Lanfer trafen sich nicht nur zum Tanken und zur Nutzung der Autowaschstraße an der Avia-Tankstelle in Gescher, sondern auch zum Plausch mit Markus Goos. Auch sie hatten sehr unterschiedliche Meinungen, wo die enorme Preissteigerung herrührt.

Das Gegenmittel lautete bei Mensing so: „Ich werde mehr aufs Fahrrad umsteigen. Damit kann ich auch zur Arbeit fahren.“ Die Verursacher für die gestiegenen Preise für Kraftstoff sah er in den Chinesen und ihrer Politik und in den Saudis. „Der Preis wirdkkünstlich hochgehalten. Das ist ein absoluter Rattenschwanz“, lautete seine Meinung darüber.

Lanfer hat den Luxus, mit seinem Oldtimer-BMW (Baujahr 1989) oder mit einem kleineren und sparsameren Auto fahren zu können. Blitzblank fuhr er seinen gewaschenen BMW aus der Waschstraße der Avia-Tankstelle. „Ich fahre nur sonntags bei schönem Wetter mit dem BMW“, so Lanfer. Den Grund lieferte er gleich mit, denn der BMW brauche auf 100 Kilometer so seine 18 Liter Sprit. Deshalb fährt er nur noch selten mit dem Oldtimer und sparsamer mit einem kleineren und neueren Auto oder – noch sparsamer – auch mal mit dem Fahrrad. Das ist auch für ihn gut machbar, da er in Gescher lebt und arbeitet.