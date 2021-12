Mit 2G geht’s Richtung Glühwein

Laute Weihnachtsmusik schallt vom Museumshof Richtung Innenstadt. Wer aufs Gelände will, muss erst die Kontrolle zwischen den Museen passieren. „Erst 2G, dann 1G – mit G wie Glühwein“, schmunzelt ein Besucher, als die Gesamtschüler am Eingang seinen Impfnachweis in der Corona-App kontrollieren. Stimmungsvoll, wenn auch nur mit mäßigem Besucherandrang verläuft der Auftakt der Adventskalenderaktion, die bis zum 23. Dezember jeden Abend geselliges Beisammensein und wertvolle Tombola-Gewinne verspricht. „Wenigstens etwas, das wir machen können“, freute sich Bürgermeisterin Anne Kortüm zur Eröffnung, bevor im Heinrich-Hörnemann-Haus das erste Fenster eröffnet wurde. U3-Kinder vom Kindergarten „Kleine Welt“ hatten hübsche Weihnachtssterne gebastelt.

Mehrere Holzhütten, geschmückte Tannenbäume, Glühwein- und Waffelduft: Die Organisatoren vom Stadtmarketing hatten alle Register gezogen, um vorweihnachtliches Ambiente zu zaubern. Für die Bewirtung waren die Männer vom MGV Gaschari kurzfristig eingesprungen. „Wir sind gefragt worden und helfen gerne aus“, sagte Peter Abelt. Wenige Meter weiter gönnte sich Emma (4) eine Waffel mit Kakao. Ob’s schmeckt? „Jaaa“, strahlte die Kleine.

Ihren Dank an die vielen ehrenamtlichen Helfer verband die Bürgermeisterin mit der Hoffnung, dass die Gescheraner beim Adventskalender trotz Pandemie viele schöne Abende an der frischen Luft erleben mögen – mit Gemütlichkeit und Rücksichtnahme. „Ich freue mich wie Bolle, dass es jetzt losgeht und ihr alle hier seid“, sagte Stadtmarketing-Geschäftsführerin Jana Ay. Sie hoffe, dass die Aktion planmäßig bis Weihnachten durchgezogen werden könne und verwies auf zusätzliche Aussteller in den Hütten. Gestern verkauften Messdiener ihre Schoko-Nikoläuse, am Wochenende werden sich auch einige Händler präsentieren. Heute ab 17 Uhr geht es weiter – dann gestaltet die Kita „Bunte Welt“ das zweite Fenster.