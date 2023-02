Mit Auge, Gefühl und viel Schmackes

Es wirkt ein wenig wie eine Mischung aus Dart und Kirschkernweitspucken, was Mia, Paula, Arne, Johann und Ole dort im Raum der Sportschützen vom SuS Hochmoor ausprobieren. Mia und Paula stehen an der roten Linie in sieben Metern Distanz zu den sechs Zielscheiben. Mia steckt den dünnen Pfeil in das Rohr, das aussieht wie der Fuß eines Stativs. Dann setzt die 14-Jährige das Mundstück an, holt kurz Luft – zisch und plopp! „Ja, getroffen!“, freut sich Mia. „Ihr übertretet ja auch die ganze Zeit“, versucht Arne die Mädels etwas aus dem Konzept zu bringen. Doch die lassen sich davon nicht beirren. Die fünf Jugendlichen haben schnell den Bogen raus, wie das Blasrohrschießen funktioniert, das die Sportschützen gerne als festes Angebot für Jung und Alt etablieren möchten.

„Der Deutsche und der Westfälische Schützenbund haben das Blasrohrschießen als neue Disziplin ausgerufen, in der Hoffnung, dadurch etwas mehr Nachwuchs zu generieren“, erklärt Ralf Beeke, der selbst Gefallen an dem Trendsport gefunden hat. Ein Durchgang geht über 60 Schuss, wobei nach 30 Schuss eine Pause von 15 Minuten eingelegt wird. Sechs bis zehn Punkte werden auf den Zielscheiben von außen nach innen vergeben. „Mein Rekord liegt bei 497 Punkten nach einem Durchgang. Das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig“, lacht Beeke.

Jetzt tritt Johann gegen Ole an. Gezielt wird nacheinander auf die sechs Scheiben. „Und jetzt unten rechts, Johann“, gibt Mia von hinten das Kommando. Der Pfeil landet in der neun – saubere Ausbeute. Jetzt holt Ole tief Luft, zielt und schießt den Pfeil in die Zehn, fast im Fadenkreuz – besser geht’s kaum. Die Jugendlichen rennen zur Staffelei und zählen die Punkte der jeweils sechs Schüsse zusammen. „Ich hab’ 25“, freut sich Ole, der damit vorne liegt.

Die Technik bei diesem Sport muss jeder für sich entwickeln. „Ich find’s jetzt nicht wirklich anstrengend“, meint Mia. „Du hast ja auch noch keine 30 hintereinander geschossen“, feixt Beeke. Wichtig sei ein bequemer und stabiler Stand – „damit ihr nicht zu viel wackelt“.

Am Blasrohrschießen dürfen Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene bis ins hohe Alter teilnehmen. „Und für die Erstausstattung hab’ ich jetzt 45 Euro bezahlt“, nennt Beeke den geringen Kostenfaktor für das Hobby als weiteren Vorteil.

Und Übung macht den Meister. Mia zählt gerade ihre Punkte zusammen. „Ich hab’ 45 – alle Scheiben einmal getroffen“, grinst sie und zieht nun die Reinigungsschnur durch das Blasrohr – eine Maßnahme, die alle paar Schuss erfolgen sollte.

Nun geht es an den Selbstversuch. Erinnerungen an die Schulzeit, in der man Papierkügelchen aus leeren Tintenpatronen durch die Gegend geschossen hat, kommen auf – doch schnell wird klar: Der Sport sieht einfacher aus, als er ist. Den Pfeil in das Rohr gesteckt, aber Vorsicht, dass man es nicht zu schräg hält, sonst fällt er direkt durch. Das rechte Bein nach vorne an die rote Linie, das linke für einen sicheren Stand nach hinten. Das Blasrohr nun wie ein Luftgewehr mit der zweiten Hand in der Mitte abstützen und irgendwie zielen. Das erfordert Mangels Kimme und Korn ein gutes Auge und noch mehr Gefühl. Nun am besten durch die Nase Luft holen und durch den Mund – eben wie beim Kirschkernweitspucken – wieder rauspusten. Plopp! Immerhin: Der Pfeil landet auf der Staffelei, doch weit entfernt von den Zielscheiben. Es braucht also doch noch deutlich mehr Schmackes. Nächster Versuch: Treffer ins Blaue – sechs Punkte. Am Ende der ersten zehn Schuss immerhin zweimal den roten Bereich angekratzt. Erfolgserlebnisse stellen sich also schnell ein.

Auch Mia, Paula, Arne, Johann und Ole, die eigentlich reiten, tanzen, beim Lifekinetik aktiv sind oder Fußball spielen, würden auf jeden Fall noch mal wiederkommen. „Das macht echt Spaß“, findet Paula am Ende der Trainingsstunde. 7 Wer Interesse hat, das Blasrohrschießen einmal auszuprobieren, meldet sich bei Ralf Beeke unter Tel. 02542/9562592 oder per Mail an ralfbeeke@web.de. Da die Gruppe noch im Aufbau ist, können sich Trainingszeiten flexibel nach den Wünschen der Teilnehmer richten.