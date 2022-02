Mit der Schmiede fing alles an

Gerade in der aktuellen Situation ist einmal mehr deutlich geworden, wie wichtig das Handwerk ist. Ohne das Handwerk gäbe es in der Corona-Pandemie zum Beispiel keine Heizungsreparatur im Winter, kein frisches Brot und keine Brötchen aus der Backstube und keinen Festtagsbraten vom Fleischer.

Der Gescheraner Hugo Sibbing (heute 84) ging bereits mit 14 Jahren bei seinem Vater Leo in die Lehre. Der war Schmied.

Das kann Rentner Hugo Sibbing voll unterstreichen. Der 84-Jährige muss es wissen, denn schließlich hat der Gescheraner vor vielen Jahren selbst ein Handwerk erlernt und bekam jetzt deshalb Post von der Kreishandwerkerschaft. In dem Brief befand sich sein diamantener Meisterbrief. Er hat seine Meisterprüfung vor 60 Jahren abgelegt.

„Dass es keine Feier gibt, ist der aktuellen Situation geschuldet“, sagt Hugo Sibbing. Angesichts des Infektionsgeschehens sei eine Feierstunde nicht möglich gewesen. Der 84-Jährige freut sich trotzdem, dass die Kreishandwerkerschaft Borken ihm mit der Urkunde Respekt und Anerkennung für seine Lebensleistung zollt.

Hugo Sibbing erinnert sich noch gut daran, dass er bereits im Alter von 14 Jahren bei seinem Vater Leo in die Lehre gegangen ist. Dieser war Schmied, sodass Hugo bereits von Kindesbeinen an mit dem Schmiedehandwerk vertraut gewesen ist. Hugo selbst hat eine Lehre als Landmaschinenmechaniker absolviert.

„Das war harte schweißtreibende Arbeit“, denkt er an die Zeit zurück, als es außer dem Werkzeug noch keine weiteren Hilfsmittel gegeben habe. Da habe man nicht mal eben einen Gabelstapler einsetzen können. „Damals war Muskelkraft gefragt“, schmunzelt der Senior.

Hugo Sibbing erinnert sich daran, wie er im elterlichen Betrieb an der Bahnhofstraße landwirtschaftliche Maschinen repariert hat. Darunter waren auch Drescher mit Elektromotoren. Äußerste Vorsicht sei stets geboten gewesen, weil überall Verletzungsgefahren – vor allem bei Schneidwerkzeug – lauerten. Aber auch das Wissen darüber, wie man sich davor schützen konnte, habe selbstverständlich zur Ausbildung dazugehört. „Zum Glück hat es nie einen gravierenden Unfall gegeben“, sagt der 84-Jährige.

Dass sein Vater sein eigener Lehrherr gewesen sei, habe er nicht als Problem angesehen. Denn manche könnten meinen, dass der eigene Vater die Leistungen des Sohnes strenger beurteilt als bei jedem anderen Auszubildenden. „Mein Vater war sehr zufrieden mit dem, was ich in Angriff nahm“, erinnert er sich. Es sei auch sonnenklar gewesen, dass er ein Handwerk erlernen wollte. „Wir waren alle froh, dass wir nach dem Krieg Arbeit hatten“, denkt Hugo Sibbing an eine entbehrungsreiche Zeit zurück. Man habe gar nicht darüber nachdenken können, dass man nach dem Ende der Schulzeit seinen Traumberuf auswählt, wie das heute oft der Fall sei.

Der Gescheraner hat damals nicht nur die Prüfung zum Landmaschinenmechanikermeister, sondern im Jahre 1966 auch zum Kraftfahrzeugmechanikermeister absolviert. Das habe sich so entwickelt, weil der Familienbetrieb um eine Autowerkstatt erweitert worden sei. Für diese erfolgte 1963 ein Neubau. Im selben Jahr wurde die Auto Sibbing KG gegründet, die später zur Stadtlohner Straße umzog. Hugo Sibbing war der Handwerker, sein Bruder Reinhold Sibbing der Kaufmann.

Hugo Sibbing ist schließlich im Alter von 63 Jahren in Rente gegangen. Im Laufe seines Berufslebens habe sich viel verändert. Neues Werkzeug und computergesteuerte Geräte seien hinzugekommen. „Und man macht sich heute bei der Arbeit nicht mehr so schmutzig wie früher“, lacht Hugo Sibbing, der oft gesagt bekommen hat, dass es am besten wäre, wenn die Brause gleich neben ihm zur Hand wäre.

Trotz des beruflichen Wandels, der neben neuen Anforderungen auch mit neuen Berufsbezeichnungen in der Kfz-Branche einhergeht, habe eines immer noch Bestand, sagt Hugo Sibbing: „Handwerk hat goldenen Boden.“ Er würde sich immer wieder für eine handwerkliche Ausbildung entscheiden und legt sie allen jungen Menschen wärmstens ans Herz. Wer mit seinen Händen arbeite und dabei etwas (er)schaffe, werde mit Zufriedenheit und zuweilen Glücksgefühlen belohnt.