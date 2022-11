Mit Geschenken, Glühwein und Gesang

Wenn aus den Musikboxen der Song „Last Christmas“ von Wham! ertönt, der Duft von Zuckerwatte und gebrannten Mandeln in der Luft liegt und die Stadt am Abend an jeder Ecke mit bunten Lichterketten geschmückt ist, dann ist klar: Die Weihnachtszeit hat begonnen. Der Weihnachtsmarkt in Gescher ist am Samstagmittag zwar nur dürftig besucht. „Das wird auf jeden Fall noch voller“, verspricht Jana Ay vom Stadtmarketing – und sie soll Recht behalten.

Während die Besucher am Samstag noch bei kühlem, trockenem Wetter ihren Glühwein genießen konnten, gehörte am Sonntag schon der Regenschirm zur Ausstattung. Nach drei Jahren können die Besucher am ersten Adventswochenende endlich wieder an Glühweinständen zusammenkommen und in geselliger Runde in die Weihnachtszeit starten. Das Stadtmarketing hat sich dafür einige Neuheiten einfallen lassen.

Unter anderem treten der Chor der Pankratiusschule, der Spielmannszug und die Band Swave auf einer neuangelegten Musikbühne auf. Geprägt wird der Weihnachtsmarkt durch viele Spenden- und Geschenkaktionen. Die Volksbank spendet mit ihrer Aktion „Vorglühen” die ersten 10 000 Euro der Einnahmen vom eigenen Glühweinstand an zehn örtliche Vereine. Besucher bekommen bei jedem Kauf einen Token im Wert von zehn Euro, den sie in eine für den jeweiligen Verein angelegte Röhre werfen können – so erkennen alle Anwesenden, welcher Verein bereits wie viele Spenden bekommen hat.

Auf eine Aktion der Bürgerstiftung weist Bürgermeisterin Anne Kortüm hin: „Die stehen an der Hauskampstraße mit einer Fotobox.” Interessierte können dort in Verkleidungen Weihnachtserinnerungsfotos machen. Beim Adventskalender würde dann jeden Tag ein Gewinnerfoto gezogen und mit einem Preis belohnt werden, so die Bürgermeisterin.

Auch für die kleinen Besucher des Marktes gibt es einige Highlights. Unter anderem steht ein buntes Karussell am Rondell der Hauptstraße. Eine Kinderweihnachtsrallye wird in diesem Jahr ebenfalls angeboten. Die Teilnehmer können sich in sieben Geschäften Buchstabenstempel abholen, die ein Lösungswort ergeben. Am 23.12. werden unter den Gewinnern beim Adventskalender Preise verlost.

Obwohl sich der Weihnachtsmarkt eigentlich nur bis zum Hauskamp in Höhe von Maler Böing erstreckt, haben alle Geschäfte auf der Hauskampstraße eigene Aktionen geplant. Damit herrscht auch dort reges Treiben. Hauptattraktion in diesem Jahr ist wohl der mit bunten Lichterketten geschmückte Trecker-Korso, der ebenfalls auf dem Hauskamp Halt macht. Dort sitzen in einem geschmückten Anhänger zwei Engelchen, die Clementinen an Kinder verteilen.

Die meisten Besucher haben den Gescheraner Weihnachtsmarkt vermisst. Auch wenn noch einige Verbesserungsvorschläge gemacht werden, finden viele den Neustart nach der langen Corona-Pause erst einmal gelungen. | Kommentar