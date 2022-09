Mit Gründung ins Schwarze getroffen

Hochmoor

„Das war am 4. Oktober 1972“, erinnert sich Hans-Erich Fügemann als Gründungsmitglied noch genau an die Versammlung in der Gaststätte Lütkenhaus in Hochmoor, an der 19 Bürger den Verein der Sportschützen aus der Taufe gehoben hatten. Als Wahlleiter fungierte damals Josef Rensing und zum ersten Vorsitzenden wählte man Heinz Herick. Mit Heinz Lütkenhaus als 2. Vorsitzenden war der Vorstand neben Schriftführer Paul Scheele sowie Günter Pieper als Kassierer komplett. „Seit dieser Zeit war ich Schießwart im Verein und bin es nach 50 Jahren noch bis heute“, freut sich Fügemann trotz hohen Alters sichtlich.

Von Rüdiger Sondermann