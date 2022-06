„Mit gutem Beispiel vorangehen“

Rund 58 000 Euro erhält die Glockenstadt Gescher als sogenannte Kompensationszahlung vom Land, um in den Klimaschutz zu investieren. Das Geld muss bis zum Jahresende ausgegeben sein, machte Kämmerer Christian Hübers gegenüber dem Stadtrat deutlich. Also hatte sich die Stadtverwaltung bereits eine Liste zurechtgelegt, auf der die möglichen Maßnahmen notiert waren. Drauf standen drei neue E-Bikes für die Verwaltung als Ersatz für die veralteten Elektrofahrräder, die Integration eines Energiemanagementsystems für die kommunalen Liegenschaften, eine Photovoltaikanlage für das Rathaus und ein E-Auto für den interkommunalen Bauhof.

Mit Photovoltaikanlage fürs Rathaus in Klimaschutz investieren

Mit einer Photovoltaikanlage für das Rathaus könnte die Stadt in den Klimaschutz investieren.

Letztlich sprach sich der Rat für eine Photovoltaikanlage für das Rathaus aus. Vorangegangen war eine lebhafte Diskussion unter anderem über die Auswahl der einzelnen Maßnahmen. Thomas Kloster (CDU) warnte vor den Folgekosten für ein Energiemanagementsystem. Dies mache nur Sinn, wenn es auch von städtischen Mitarbeitern bedient werden könne. Matthias Homann (UWG) vermisste ein „vernünftiges Konzept“. Die „Wunschliste“ gebe das nicht her. Aus seiner Sicht sei eine Photovoltaikanlage für das Rathaus realistisch. Im Übrigen sei der Zuschuss viel zu gering, um alle vier von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen. Für das Geld bekomme man gerade einmal ein E-Auto; dann sei die Summe aufgebraucht, meinte er.

Die Erste Beigeordnete Kerstin Uphues betonte, dass es bei allen Vorschlägen auch darum gehe, dass die Stadtverwaltung „mit gutem Beispiel vorangehe“. Die E-Bikes hätten die städtischen Mitarbeitenden bisher rege für Dienstfahrten innerhalb der Stadt genutzt. Die Räder seien allerdings in die Jahre gekommen.

Der Endenergieverbrauch der kommunalen Liegenschaften in Gescher nehme einen Anteil von rund einem Prozent am gesamten Endenergieverbrauch der Glockenstadt ein. Jedoch seien bei einem Endenergiever-brauch von ca. 5600 MWh (Stand 2017) auch in diesem Sektor noch enorme Einsparpotentiale vorhanden, kommentierte Kerstin Uphues im Hinblick auf eine Integration eines Energiemanagementsystems.