Mit „Heaven“ im siebten Himmel

Als Disc-Jockey Fabiasco fühlt sich Mike-Fabio Schöning auf großen Bühnen wohl. Der 27-jährige Gescheraner legt gewöhnlich im „Rio Palace“ in der Glockenstadt oder auch im Nachtclub „Schwarzes Schaf“ in Münster auf. Auch auf großen Festivals hat er ein große Publikum begeistert.

Das alles war in der Corona-Pandemie zeitweise gar nicht möglich. Im Sommer keimte dann nach dem Lockdown wieder Hoffnung auf. Doch nun ist der Betrieb von Clubs und Diskos laut aktueller Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen bis auf Weiteres wieder untersagt.

Mike-Fabio Schöning hat die Zeit intensiv genutzt, um seinem Traum von einer Bühnenkarriere noch näher zu kommen. Nachdem er im Juni seinen ersten Song mit Titel „Not afraid“ („Nicht ängstlich“) als komplett eigene Komposition herausgebracht hat, präsentiert er nun seinen zweiten Song „Heaven“ („Himmel“).

In „Not afraid“ geht es darum, dass man keine Angst haben soll, man selbst zu sein. „Fabiasco, Perfect Pitch – Heaven“ heißt die neue Single von Mike-Fabio Schöning. Er covert den Hit von DJ Sammy, der diesen um das Jahr 2000 herausgebracht hat. „Ich habe den Original-Song schon oft mit Freunden auf Radtouren gehört“, sagt der 27-Jährige. Dann habe er die Idee gehabt, die musikalische Liebesgeschichte dem „Zeitgeist anzupassen“. Der Gescheraner hat zunächst die Genehmigung zum Covern eingeholt und dann eine Sängerin gefunden, deren Namen allerdings nicht erwähnt wird.

Beim Song „Heaven“ arbeitet er mit einem neuen Musiklabel, mit „You love dance“, zusammen. Seinen Song, geprägt von elektronischer Musik, präsentiert Mike-Fabio Schöning auf Spotify. Mit diesem Online-Dienst können mehr als 70 Millionen geschützte Musiktitel von einer Reihe großer Musiklabels wie Sony, Warner Music Group und Universal sowie zahlreicher kleiner Labels und mehr als 2,6 Millionen Podcasts mit Internetverbindung gehört und/oder auf die eigene Bibliothek abgelegt werden. Am Ende entscheidet die Anzahl der Klicks für den Song „Heaven“ darüber, welchen Platz dieser Song von Mike-Fabio Schöning in der Hitliste einnimmt. Der Gescheraner ist schon sehr gespannt auf die Auswertung und würde sich natürlich wie im siebten Himmel fühlen, wenn die Klicks im Internet durch die Decke gehen würden.

In der Zwischenzeit arbeitet er bereits an einem dritten Song. „Be okay“ („Sei okay“) heißt seine komplett eigene Komposition. „Das ist wiederum eine Liebesgeschichte“, verrät der 27-Jährige. Der amerikanische Sänger Jeremy Shayne habe ihm bisher sehr bei der Produktion geholfen. „Ich habe diesmal einen eigenen Text verfasst“, sagt Mike-Fabio Schöning. Neben seiner Musik verfolgt der gelernte Veranstaltungskaufmann noch weitere berufliche Ziele. Er möchte, nachdem er sich zum Kinderpfleger ausbilden lässt, als Erzieher arbeiten. Später einmal möchte er in der Jugendpsychiatrie tätig sein.

Aber natürlich schmiede er, nachdem der dritte Song erschienen sei, noch weitere Pläne. Er plant zum Beispiel Produktionen mit einem neuen Sänger.