Mit Kalk das Immunsystem stärken

Eine besondere Fracht befördert Pilot Florian Kirschbaum mit seinem Hubschrauber. Am 27 Meter langen Seil hängt ein Kalkstreuer, mit dem er grobkörnigen Magnesium-Kalk über die Wälder in Büren rieseln lässt. In einer Höhe von 15 bis 20 Metern über den bunt gefärbten, herbstlichen Wipfeln lenkt der 42-Jährige sein Flugobjekt über den Forst.

Revierförsterin Andrea Balke, die seit fast 27 Jahren für den Forstbetriebsbezirk Gescher, Velen und Südlohn mit 2500 Hektar Waldfläche zuständig ist, beobachtet die Flugmanöver in sicherer Entfernung. „Mit der Kalkung stärken wir das Immunsystem des Waldes“, sagt die Expertin.

Alle sieben bis acht Jahre sei eine solche Maßnahme erforderlich, um eine bessere Wurzelaktivität der Bäume zu erreichen. „Damit können die Bäume trockene Extremwetterzeiten, wie wir sie gerade in den letzten Jahren beobachtet haben, viel besser durchstehen“, fügt sie hinzu. Die letzte Kalkung im Forstbetriebsbezirk sei 2009 erfolgt. Deshalb sei es bereits höchste Zeit für diese Maßnahme gewesen.

Andrea Balke ist froh, dass sich 65 von insgesamt 190 Waldbesitzern der Forstbetriebsgemeinschaft Velen an der Waldkalkung beteiligen. So könnten 650 Hektar der insgesamt 1800 Hektar großen Fläche in diesem Bereich gekalkt werden. „Wir müssen bei der Waldkalkung in Generationen denken“, sagt Andrea Balke mit Blick auf die Nachhaltigkeit. Jeder Waldbesitzer könne natürlich selbst darüber entscheiden, ob er eine Waldkalkung vornimmt. Es handele sich immerhin um eine Investition, die allerdings mit Blick auf die Zukunft gut angelegt sei, meint die Revierförsterin. Das Unternehmen KMN Koopmann Helicopter GmbH aus Sommerland bei Glückstadt führt die Maßnahme durch. Mitarbeiter Niklas Stolte sitzt am Steuer des Radladers, mit dem er immer wieder den Kalkstreuer mit neuem Material befüllt, während sein Kollege, Pilot Florian Kirschbaum, mit dem Hubschrauber in 27 Metern Höhe an derselben Stelle verharrt, um dann wieder zu starten und die nächste Fuhre über dem Wald abregnen zu lassen. Das Unternehmen ist eines der ganz wenigen in Deutschland, die bereits seit 1983 Waldkalkungen durchführen, berichtet Andrea Balke.

Insgesamt benötige man für jeden Hektar Wald drei Tonnen kohlensauren Kalk. 317 Euro kostet eine Tonne davon. Doch die Waldbesitzer würden nur 92 Euro je Tonne zahlen, sagt die Revierförsterin. „Ein Großteil der Kosten wird von der Europäischen Union und vom Bund gefördert.“ Hier investiere Europa in die ländlichen Gebiete, freut sich Andrea Balke und sieht, wie der Kalk am Himmel wie ein Kometenschweif wirkt. Der Hubschrauber ist mit einem speziellen GPS-System ausgerüstet, sodass Florian Kirschbaum während des Fluges die Streubahnen kontrollieren kann. In das GPS-System sind die zu kalkenden Flächen eingelesen worden, um dem Piloten die genauen Gebietsabgrenzungen zu verdeutlichen.

Ziel der Bodenschutzkalkung sei es, die Säuren in den Waldböden zu neutralisieren und diese vor einer weiteren Versauerung zu schützen, betont Andrea Balke. Denn durch Säure würden wichtige Nährstoffe ausgewaschen. Der Klimastress auf den Wald werde durch die vorhandene Bodenversauerung verschärft. Gerade die durch Sturm und Borkenkäfer kahlen Fichtenstandorte würden eine starke Versauerung zeigen. „Durch die Kalkung wird ein biologisch aktives Bodenmilieu für Kleinstlebenwesen, Regenwürmer und Bakterien geschaffen“, erläutert die Revierförsterin. Außerdem würden der Umbau und bessere Anwuchs von neuen Mischbaumarten erleichtert. Andrea Balke macht deutlich: „Der Boden ist der zentrale Ort im Waldökosystem.“ Sein Zustand präge die aufstockenden Wälder. Waldboden sei das Basiskapital jedes Fortsbetriebs. Bodenschutzkalkungen würden die Vitalität und Biodiversität der Waldökosysteme stärken. „Wir Menschen brauchen den Wald mehr, als wir glauben“, zeigt sich die Revierförsterin überzeugt und freut sich darüber, dass die Waldkalkung erfolgreich gelingt und Ende der Woche abgeschlossen sein wird. Der Niederschlag im Herbst wird dafür sorgen, dass der Kalk gut vom Waldboden aufgenommen wird.