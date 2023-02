Mit kleinen Tricks zu 274 Kilo Kamelle

Es ist ein absolutes Gebot der Höflichkeit, eine Frau niemals nach ihrem Gewicht zu fragen, schon gar nicht, sie öffentlichkeitswirksam zu bitten, auf die Waage zu steigen. Doch Marion I. (Pierk) nimmt’s gelassen. „Ist ja für einen guten Zweck“, zwinkert die erste Karnevalsprinzessin der Glockenstadt mit Blick auf die Kamelle-Kartons, die sich bei Getränke Wittich schon stapeln. „Und außerdem mach’ ich das ja nicht alleine.“ Sagt’s und nimmt Kinderprinz Felix I. sowie Prinz Reinhard I. von Haus Hall an die Hand und steigt auf das traditionelle Messgerät. 274 Kilogramm bringen die drei Hoheiten zusammen in vollem Ornat auf die Waage.

Der Getränkemarkt platzt am Mittwochabend aus allen Nähten. Nicht nur Prinzessin Marions Familie und Nachbarn vom Kastanienweg sind gekommen, sondern auch Familie und Nachbarn des Kinderprinzen vom Berliner Tor, die Nachbarschaft Bückers Kreuz von Familie Wittich, eine Abordnung von Haus Hall und natürlich das gesamte närrische Gespann der Stadtkarnevalisten. „Ist das immer so voll?“, staunt die Prinzessin über die Menschenmenge, die von Monika und Uli Wittich als Sponsoren der Kamelle auch mit geistigen Getränken versorgt wird.

Viele Umarmungen darf Prinzessin Marion an diesem Abend empfangen und verteilen. Schließlich geht für sie eine Ära – man muss es nach drei Jahren Regentschaft als erste Frau in der Prinzenglocke wirklich so nennen – zu Ende. Da muss natürlich eine ganze Tüte voller Orden mit auf die Waage, genauso wie das Kleid, das laut Marion I. „bestimmt allein schon acht bis zehn Kilo“ wiegt. „Ich war auch extra die letzten zwei Stunden nicht mehr Pipi machen, damit ich noch mehr wiege“, lacht die Prinzessin mit einem Bier in der Hand. Neben solchen kleinen Tricks kommt den Kamelle-Freunden auch eine weitere Tatsache zugute. „Bei Prinz Felix kann man ja schon nicht mehr vom Kinderprinzen sprechen. Das ist ja jetzt ein junger Mann“, meint Karnevalisten-Chef Theo Heisterkamp über den Zwölfjährigen, den auch Marion I. noch zwei Köpfe kleiner in Erinnerung hat.

Nun darf der bisherige Rekordhalter, Altprinz Martin Pollmann, – heute längst nicht mehr bei seinem damaligen Kampfgewicht – als Wiegemeister zur Tat schreiten. „Du hast dich ja damals vorgedrängelt“, frotzelt Altprinz Manni Wies.

Fünfeinhalb Zentner Kamelle sollen also am Sonntag nun vom Prinzenwagen regnen. Prinzessin Marion I. freut sich auf ihren Endspurt und darauf, nach drei Jahren das Zepter endlich weiterreichen zu dürfen. „Die neue Tollität wird auf jeden Fall viel Begeisterung auslösen!“, verspricht die Prinzessin, die als eine der wenigen über ihre Nachfolge Bescheid weiß. Es bleibt spannend.