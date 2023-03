Mit privater Hilfe Korruption umgehen

Die Bilder tun jedes Mal wieder weh. Eine Kirche liegt in Trümmern. Fensterscheiben eines Fabrikgebäudes sind geborsten. Schuttberge säumen den Wegesrand. „Das ist meine Heimatstadt. Jeden Tag kriege ich solche Bilder oder Videos aufs Handy“, sagt Andrij Kovalenko. Seine Heimatstadt – das ist ein Vorort von Charkiw, nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt. „Und das ist keine Militärbasis. Das sind alles Zivilisten“, betont der 26-Jährige. Wer sieht, wie die Menschen dort leben, weiß, dass auch über ein Jahr nach Putins Einmarsch in die Ukraine jede Unterstützung für die ukrainische Bevölkerung wichtig ist. „Viele Gescheraner waren bislang so offen und haben geholfen. Das ist bemerkenswert“, lobt Hans-Joachim Bernard. Nun will der Diplom-Pädagoge, der als ehrenamtlicher Flüchtlingsbetreuer für die Stadt Gescher tätig ist, einen Hilfstransport in die Ukraine organisieren.

Flüchtlingsbetreuer Hans-Joachim Bernard will Transport in die Ukraine organisieren – und hofft auf Unterstützung

Einen Hilfstransport in die Ukraine will der ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuer Hans-Joachim Bernard (r.) organisieren. Darüber freuen sich auch Andrij Kovalenko und seine Tochter Vasilisa, die täglich Bilder der Zerstörung aus ihrer Heimatstadt aufs Handy bekommen.

Bernard selbst, der einen Lkw-Führerschein hat, erklärt sich bereit, in den Osterferien die Strecke bis zur polnisch-ukrainischen Grenze oder vielleicht sogar bis nach Kiew auf sich zu nehmen. Dafür ist er jedoch auf Unterstützung angewiesen. „Alleine kann ich das nicht stemmen“, sagt der 53-Jährige, der gut Russisch spricht und eine ukrainische Klasse am Berufskolleg unterrichtet.

Hans-Joachim Bernard hofft, dass sich vielleicht ein Unternehmen bereit erklärt, einen Lkw und den Kraftstoff für die rund 4000 Kilometer lange Strecke hin und zurück zu sponsern. „Es würde vielleicht auch schon ein großer Bulli reichen“, überlegt Bernard.

Sein Plan stößt bei den Geflüchteten auf Begeisterung und Dankbarkeit. „Das ist eine tolle Idee!“, findet auch Andrij Kovalenko, der mit seiner Frau und seiner sechsjährigen Tochter in der städtischen Unterkunft an der Riete lebt. „Private Hilfe ist immer besser“, erklärt der gelernte Rettungsassistent, der zurzeit noch einen Deutsch-Sprachkurs belegt, auf Englisch. „Auf die Hilfe der Regierung kann man nicht vertrauen“, verweist der Familienvater auf die Korruption, die in der Ukraine auch in Kriegszeiten immer noch ein Thema ist. Kovalenkos Eltern wollten die Ukraine nicht verlassen. Sein Bruder arbeitet in einer Spezialeinheit des Militärs. Kovalenko selbst konnte mit seiner Familie über Russland und Estland bis nach Warschau in Polen fliehen.

Aus Gesprächen mit den Geflüchteten, die Hans-Joachim Bernard als Dolmetscher bei Arztbesuchen oder Behördengängen begleitet, weiß der Ehrenamtliche, woran es mangelt. „Vor allem Verbandsmaterial, Medikamente und warme Sachen, aber auch zum Beispiel Gaskocher mit Kartuschen“, zählt Bernard auf, der schon über Video-Chat in Kontakt mit dem Sohn einer Geflüchteten stand, der als Soldat in einem Erdloch mit zwei Matratzen ausharrt.

Doch Bernard will nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Um die Organisation von Spenden will er sich kümmern, wenn sich eine Transportmöglichkeit aufgetan hat. „Ich möchte meinen Beitrag leisten und tun, was ich kann“, sagt der Gescheraner. 7 Wer einen Lkw oder Bulli zur Verfügung stellen kann oder anderweitig Hilfe leisten möchte, wendet sich an Hans-Joachim Bernard unter Tel. 0157/54344365 oder per Mail: info@hjbernard.de