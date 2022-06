Mit „Stiefel und Stern“ gewonnen

Fereshte Hosseini, die die Von-Galen-Schule in Gescher besucht, hat den ersten Preis im Malwettbewerb des Lions-Club Hamaland gewonnen. Sie hatte in der Adventszeit 2021 mit vielen anderen Mitschülern der Von-Galen-Schule am Malwettbewerb des Lions-Clubs teilgenommen. Gesucht war - wie in jedem Jahr - das Motiv für den Adventskalender des kommenden Jahres.

Fereshte hat viele leuchtende Sterne am Nachthimmel gemalt; dazu lacht ein Schneemann dem Betrachter entgegen. Und auch ein rot-weiß-geringelter Nikolausstiefel ist zu sehen. Was wohl darin versteckt ist? Das sind vermutlich die Geschenke, die mit dem Kalender verlost werden sollen.

Nun hat die Jury getagt und Fereshtes Bild mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Damit ist es auch das Motiv für den neuen Adventskalender, der in diesem Jahr mit einer Auflage von 8000 Stück gedruckt und im Oktober und November zum Verkauf angeboten wird.

„Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Dieses bekannte Zitat von Sepp Herberger gilt nicht nur für den Fußball, es gilt auch für den Adventskalender des Lions-Club Hamaland, wie Wilfried Robers betont.

Als im letzten Herbst alle 8000 Kalender verkauft waren, begann bereits die Suche für das Motiv des neuen Kalenders. Dazu wurden alle Schülerinnen und Schüler der Von-Galen-Schule in Gescher eingeladen, ein adventlich-weihnachtliches Bild zu malen. Das waren mehr als 400 Bilder, die in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gesichtet wurden. Letztlich wählte die Jury dann das Bild „Stiefel und Stern“, das Fereshte Hosseini aus der Klasse 2a in einer besonderen Wachsmaltechnik geschaffen hat.

Die Freude war groß, als Schulleiterin Petra Roters, und Klassenlehrerin Eva Helmich nach dem Ende der Jury-Sitzung der jungen Künstlerin die frohe Botschaft überbringen konnten. Die Freude der Klassenkameraden war aber ebenfalls groß, denn das Preisgeld von 150 Euro ist für die Klassenkasse bestimmt. Nun hat auch die Siegerehrung mit Preisverleihung stattgefunden. Lions-Präsident Thomas Eing gratulierte der Gewinnerin und dankte der Klassenlehrerin und der Schulleiterin für deren Einsatz und Unterstützung.

Für den Lions-Club gilt es nun wieder, möglichst viele Sponsoren zu finden, die für den kommenden Adventskalender attraktive Preise zur Verfügung stellen. Denn ein großer Teil der Einnahmen fließt in Projekte zur Kinder- und Jugendförderung. Das sind vor allem die bewährten Projekte Klasse2000 („Stark und gesund in der Grundschule“) und Lions-Quest („Erwachsen werden“) an den Grund- und den weiterführenden Schulen in Vreden, Stadtlohn, Südlohn und Gescher. Diese Programme haben Pädagogen aus der Praxis entwickelt und werden sowohl von den beteiligten Lehrkräften als auch von den Schülern sehr positiv bewertet, kommentiert Wilfried Robers vom Lions-Club.

In mehr als 15 Jahren hat Lions-Mitglied Alois Paus aus Vreden diese Programme eingeführt, betreut und ausgebaut und dabei stets den Kontakt zu Schulen und Lehrkräften in der Region gehalten. Nun hat er diese Aufgabe an Wilfried Robers aus Gescher weitergegeben. Thomas Eing dankte Alois Paus im Namen des gesamten Lions-Clubs für sein langjähriges, erfolgreiches Engagement für die Jugend.