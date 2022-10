Mit Wasserstoff in die Zukunft

Was mit Wasserstoff und regenerativen Energien möglich ist, erlebten Vertreter der Stadtwerke Gescher beim Besuch der Betriebsstätte der Westnetz/Westenergie in Metelen. Wer wollte, konnte hier eine Probefahrt mit einem wasserstoffbetriebenen Pedelec unternehmen.

Auch für Gescher ist das Thema Wasserstoff in zweifacher Hinsicht greifbar nah. Einerseits örtlich, durch das Pilotprojekt Metelen, wo die Betriebsstätte der Westnetz GmbH bereits eine Eigenversorgungsquote von 91 Prozent erreicht. Und andererseits mit der Beteiligungsmöglichkeit an der Wasserstoffentwicklungs GmbH & Co. KG, Ahaus. Diese hat das Ziel, in der hiesigen Region eine auf Wasserstoff basierende Wirtschaft aufzubauen. Machbar ist dies durch die Aussicht auf Anbindung an die Wasserstoff-Transportleitung GetH2-Nukleus Pipeline, die durch das Münsterland verläuft. Ab 2024 soll im Westmünsterland ein Verteilnetz für Wasserstoff entstehen.

Vor diesem Hintergrund besuchten die Gremienvertreter der Stadtwerke Gescher GmbH aus Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung und Rat der Stadt Gescher jetzt die Betriebsstätte der Westnetz/Westenergie in Metelen. Hier ist ein Pilotprojekt für den zukunftsweisenden Umgang mit regenerativer Energie zum Thema autarke Stromversorgung entstanden. Die etablierte Batteriespeicherung reicht allein nicht aus. Als Langfristspeicher kommt laut Pressemitteilung der Stadtwerke Gescher GmbH grüner Wasserstoff hinzu, der durch den Elektrolyseprozess aus überschüssigem Solarstrom gewonnen wird und in hohen Kapazitäten in Form von Wasserstoff gespeichert werden kann. Die Rückverstromung erfolgt mit Hilfe einer Brennstoffzelle. Die bei dem Prozess entstehende Abwärme wird über einen Wärmetauscher ausgekoppelt und in den Heizungskreislauf des Betriebsgebäudes integriert.

Der Besuch sei „eindrucksvoll und sehr interessant“ gewesen und habe positive Aussichten für die Zukunft vermittelt, war die einhellige Meinung aller Teilnehmer, die nebenbei auch ein wasserstoffbetriebenes Pedelec ausprobieren durften. Ursula Boes, Geschäftsführerin Stadtwerke Gescher, bilanzierte: „Besonders im ländlichen Raum ist der Ausbau der erneuerbaren Energie weit vorangeschritten. Jeder weitere Netzausbau zum Transport von erneuerbarer Energie wird immer aufwendiger. Die Möglichkeit, überschüssige erneuerbare Energie in Wasserstoff umzuwandeln und so langfristig speicherbar zu machen, führt zu einer besseren Netzauslastung und einer sicheren Energieversorgung auch im Winter.“ Langfristig könne Wasserstoff einen großen Beitrag zur E-Wende leisten.