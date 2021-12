„Mit weinendem Herz, das nicht zustimmt“

Genau dort, wo auf den Tag genau vor 80 Jahren 20 jüdische Mitbürger, darunter die kleine Elionore Stein – sie war erst knapp zwei Jahre alt – wie Vieh vor dem Alten Rathaus zusammengetrieben und nach Riga in den Tod geschickt wurden, sind die Teilnehmer einer Gedenkstunde zusammengekommen. Der Riga-Arbeitskreis hatte dazu eingeladen, um der vier jüdischen Familien zu gedenken und eine Plakette an der Hauswand des Alten Rathauses zu enthüllen.

Plakette in Erinnerung an den Tag der Deportation jüdischer Familien vor 80 Jahren

Genau an der Stelle, an der vor 80 Jahren 20 jüdische Mitbürger zusammengetrieben und in den Tod geschickt wurden, versammelten sich die Teilnehmer der Gedenkstunde.

Der blaue Stern ist ein Zwilling des Sterns am Tor des jüdischen Friedhofs am Südlohner Damm, wie Hubert Effkemann vom Riga-Arbeitskreis den Teilnehmern der Veranstaltung mitteilte. Darauf ist eine Messingplatte im selben Format wie die Stolpersteine angebracht, die an die ehemaligen jüdischen Mitbürger von Gescher erinnern. Auf der Messingplatte ist das Datum des Tages ihrer Deportation eingraviert.. „Niemand kehrte zurück“ steht dort geschrieben.

Hubert Effkemann kommentierte dazu: „All dieses Elend nahm vor acht Jahrzehnten von dieser Stelle aus seinen Lauf, nicht im Geheimen, nein, durchaus so, dass andere Bürgerinnen und Bürger nachweislich davon Kenntnis bekamen.“ Trotz der Suche in zahlreichen Publikationen sei von Gegenreaktionen oder gar Protesten nichts Einschlägiges bekannt. Und gerade darum gehe von dieser Gedenkplakette eine wichtige Botschaft aus, sagte Hubert Effkemann. Diese solle nicht nur an das Leid der Menschen erinnern, sondern auch aufrütteln und mahnen. Jeder solle sich selbst die Frage stellen, auf welcher Seite er damals gestanden hätte.

Auch Bürgermeisterin Anne Kortüm betonte: „Wir müssen uns immer wieder fragen, wie das passieren konnte, anstatt uns von Rechtspopulisten einreden zu lassen, wir Deutschen würden uns zu stark der Vergangenheitsbewältigung widmen.“

Es sei wichtig, sich stets zu erinnern, gerade vor dem Hintergrund, dass die Zeugen der damaligen Zeit uns langsam verlassen würden. Anne Kortüm sagte, dass das Leben und Leiden der jüdischen Familien Stein, Marx und Falkenstein aus Gescher niemals vergessen werden dürfe. Auch dürfe man nie vergessen, dass neben den Juden auch andere Gruppen, zum Beispiel Sinti und Roma, Menschen mit Behinderungen, Homosexuelle oder psychisch kranke Menschen der grausamen Vernichtungspolitik der Nationalsozalisten zum Opfer fielen.

Cordula Ostermann vom Riga Arbeitskreis las das Gedicht „Fahrt nach Treblinka“ von Halina Birenbaum vor, in dem es in einer Strophe heißt: „Fahrt nach Treblinka aus eigenem, freien Willen. Fahrt nach Treblinka voll der Macht des Schmerzes über die verbrochenen Grausamkeiten aus tiefem Mitgefühl mit einem weinenden Herz, das nicht zustimmt. Lauscht den Stimmen mit all euren Sinnen.“ Die Schriftstellerin, Dichterin und Übersetzerin – 1929 in Warschau geboren – überlebte die Schrecken des Holocaust. Treblinka war ein Vernichtungslager der Nazis in Polen.

Peter Schneider von der Lehrerband der Schule Haus Hall sorgte mit der Filmmusik aus „Schindlers Liste“ und Klängen eines jüdischen Pianisten aus Budapest für die musikalische Untermalung der Gedenkstunde.

Hubert Effkemann versprach den Teilnehmern, dass die Gedenkveranstaltung am 9. November 2022 in großem Rahmen im Glockenmuseum begangen wird. Eine lebendige Erinnerungskultur zum jüdischen Leben in Gescher sei wichtig. Den Grundstein dazu habe Martin Wissen gelegt, der in den achtziger Jahren mit seinem Buch „Ent-deckte Zeiten“ den Grundstein dazu gelegt habe.