Mobilität mehrheitsfähig mitgestalten

Wie soll die Mobilität der Zukunft in der Glockenstadt aussehen? Das möchte die Verwaltung jetzt von allen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Auswärtigen wissen, die in Gescher arbeiten oder einkaufen. In diesem Jahr arbeitet die Stadt Gescher zusammen mit der nts Ingenieurgesellschaft aus Münster ein Mobilitätskonzept aus, an dem sich jeder beteiligen kann und soll. In einem ersten Schritt ist ab heute eine Online-Umfrage zum Mobilitätsverhalten freigeschaltet. Bis zum 23. März sind die Gescheraner aufgerufen, daran teilzunehmen. „Wir stehen ganz am Anfang und sind offen für alle Ideen und Gedanken“, betont Fachbereichsleiter Uwe Wißmann, dass das Konzept völlig ergebnisoffen sei.

So sollen sich darin am Ende zwar alle Verkehrsarten wiederfinden, allerdings sollen umweltfreundliche Fortbewegungsarten wie der ÖPNV, der Fußverkehr und insbesondere das Fahrrad einen besonderen Stellenwert einnehmen. Denn Ziel des Konzepts sei es, eine nachhaltige und klimafreundliche Mobilitätswende einzuleiten, die außerdem die Attraktivität der Innenstadt steigert. Nach der Analyse der Umfrageergebnisse sollen Potenziale und Ziele für Gescher ermittelt werden. „Dazu wird es im Juni auch noch einen Präsenzworkshop geben, bei dem jeder mitmachen kann“, sagt Klimaschutzmanager Christian Fleer, der das Projekt betreut. „Denn die Bürger wissen am besten, wo die Stärken und Schwächen liegen.“

Die Umfrage fordert von den Teilnehmern oft eine klare Positionierung – so wie bei der Frage „Welches Image bezogen auf die Mobilität soll Gescher zukünftig haben?“ – Fahrradstadt, Stadt des öffentlichen Nahverkehrs, Fußverkehrsstadt oder Autostadt? Zudem können die Bürger auch auf einer Onlinekarte Punkte oder ganze Linien einzeichnen, wo sie Probleme sehen. Sowohl die Mängelkarte als auch der Fragebogen können zudem analog im Rathaus ausgefüllt werden.

Frank Holtwick, bei der Stadt für Tiefbaumaßnahmen zuständig, wird das Mobilitätskonzept technisch begleiten. „Die Beteiligung der Bürger gibt die Ziele vor“, sagt Holtwick. Und wenn sich überwiegend Radfahrer beteiligten, die sich dafür aussprechen, den Autoverkehr aus der Innenstadt herauszuhalten, sei das auch eine mehrheitliche Meinung.

Kurzum: Die Bürger haben es selbst in der Hand. Um sie über das Vorhaben zu informieren, soll noch auf den Social-Media-Kanälen, aber auch mit Flyern, Aufstellern und durch persönliche Ansprache die Werbetrommel gerührt werden. „Das Beste, was wir machen können, ist die Menschen von Anfang an mitzunehmen“, wünscht sich Bürgermeisterin Anne Kortüm eine möglichst hohe Beteiligung, damit das Konzept am Ende von der Mehrheit der Bürger mitgetragen wird. Denn immerhin legt das Projekt, das bis Jahresende abgeschlossen sein soll, den Grundstein für die Gestaltung der City, die die Stadt in den kommenden Jahr(zehnt)en dann beschäftigen wird.

Die Umfrage dauert circa fünf Minuten und ist unter https://www.gescher.de/umfragemobilitaet zu erreichen.