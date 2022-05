Modell noch nicht „beerdigt“

Gescher

Der Wirtschaftswegeverband ist noch nicht tot, aber die Prognose wird immer schlechter. Während die Verwaltung das Thema gerne endgültig „beerdigt“ hätte und eine Finanzierung der Wege im Außenbereich über die Grundsteuer A favorisiert, vertagte der Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt (ILU) diese Entscheidungen. Hintergrund: Die Politik will abwarten, wie die künftige Landesregierung die Finanzierung des Straßenbaus regelt. Bis dahin will Gescher sein Wirtschaftswegekonzept einschließlich Bürgerbeteiligung überarbeiten, um Fördermittel beantragen zu können. Außerdem wurde gegen die Stimmen der Grünen beschlossen, schon in diesem Jahr 100 000 Euro in die Sanierung von Wirtschaftswegen zu stecken.

Von Jürgen Schroer