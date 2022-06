Motorradsport-Talent startet durch

Der Motorradrennfahrer Jorke Erwig (16 Jahre) aus Gescher ist eher durch Zufall zum Motorradfahren gekommen. In einem Urlaub sind sein Bruder und er damals Moto-Cross-Motorräder gefahren. Im Mai 2016 hat der Gescheraner an einem Schnupperkurs des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs teilgenommen. Von da ab ging es steil bergauf mit der Motorsportkarriere.

Jetzt fährt Jorke Erwig neu in dieser Saison für das renommierte und direkt von Kawasaki Deutschland unterstützte Team von Weber Motos Racing aus Zürich. Sein Rennmotorrad, eine Kawasaki Ninja 400, wird von einer niederländischen Crew vorbereitet, die ihn auch an der Rennstrecke betreut. Hier hilft Jorke insbesondere, dass er in der Gesamtschule Gescher Niederländisch gelernt hat und so eine optimale Kommunikation mit seinem Chef-Mechaniker und dem Team möglich ist.

In seiner zweiten kompletten Saison in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) konnte Jorke, nach einigen erfolgreichen Tests im März und April, nun am ersten Rennwochenende auf dem Lausitzring von Startplatz fünf aus ins Rennen gehen. In einem spannenden zweiten Rennen an diesem Wochenende, in dem Jorke über die gesamte Renndistanz in der Führungsgruppe um den Sieg mitkämpfte, konnte er mit 2/100 Vorsprung am Ende einen fabelhaften Platz drei erreichen.

Das bedeutete für Jorke sein erstes Podium und zugleich auch sein bisher bestes Ergebnis in der IDM Supersport 300 Klasse.

Die Rennen 3 und 4 der Saison fanden dann zwei Wochen später in der Motorsport-Arena Oschersleben statt. Jorke überzeugte dort wieder mit starken Leistungen und kämpfte in der Führungsgruppe mit um den Sieg.

Am Ende konnte er dann in Rennen 1 Platz 8 und im zweiten Rennen Platz 4 erreichen. In der Gesamtwertung belegt er aktuell den 6. Platz und ist damit weiterhin dicht hinter dem Meisterschaftsführenden.

Neben dem Engagement der Familie ist Rennsport nie ohne Sponsoren möglich, und so wird Jorke glücklicherweise auch von Unternehmen aus Gescher unterstützt. Neben der bereits im vergangenen Jahr begonnenen Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Elsing-Brüning Metallbau GmbH sind nun auch mit der d.velop AG und der Edelstahlhandel J. Greiwe GmbH weitere lokale Firmen in den Partner-Pool eingestiegen.

Dazu sagt Thomas Greiwe: „Jorke ist ein hochtalentierter und disziplinierter junger Motorradrennfahrer. Ich freue mich sehr und bin stolz, ihn unterstützen zu können, da ich selbst auch leidenschaftlicher Motorradfahrer bin.“

Die nächsten Rennen finden dann Ende Juni auf dem Autodrom in Most in der Tschechien statt.