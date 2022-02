Mutter mit Kindern untergetaucht

Gescher

Heinz Lepper ist verzweifelt. Seit August 2021 hat der 59-Jährige aus Saterland (Niedersachsen) keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern Julian (6) und Anna (2), es gibt keinerlei Lebenszeichen. Seine Frau – von ihm getrennt lebend – ist mit den Kindern verschwunden, obwohl das Amtsgericht in Cloppenburg ihm, dem Vater, das alleinige Sorgerecht zugesprochen hat. Mittlerweile wird nach der Frau europaweit gefahndet. Letzter bekannter Aufenthaltsort der Gesuchten war bei deren Eltern in Gescher, die aber vorgeben, nichts über den Aufenthaltsort ihrer Tochter und der Enkel zu wissen. Lepper hat sich schon über verschiedene TV-Formate an die Öffentlichkeit gewandt und hofft nun auf Hinweise aus dem Raum Gescher. „Das Schlimmste ist, dass ich nicht weiß, wie es den Kindern geht“, sagte der verzweifelte Vater. Aber er gebe die Hoffnung nicht auf.

Von Jürgen Schroer