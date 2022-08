Mutter sorgt sich um Sicherheit

45 Kinder der Gesamtschule Gescher reisen jeden Morgen aus Coesfeld an. Dafür nehmen sie den Linienbus, den R51. Doch der sei am frühen Morgen oft hoffnungslos überfüllt, wie uns die Mutter eines Kindes (Name der Redaktion bekannt) mitgeteilt hat.

Es seien nicht nur alle Sitzplätze besetzt, sondern es würden auch alle Stehplätze in Anspruch genommen. Die Mutter aus Coesfeld ist selbst einmal im Bus mitgefahren, um sich ein Bild von der Situation zu machen.

„Dicht gedrängt haben die Kinder im Mittelgang gestanden“, sagt sie. Bei einer Vollbremsung sei die Unfallgefahr für die stehenden Schüler im Bus enorm hoch, gibt sie zu bedenken. Aber nicht nur die hohe Zahl an Fahrgästen im Bus bereite ihr Sorge, sondern auch, dass der Bus so manches Mal einfach ausfalle. Dann würden die Schüler nicht rechtzeitig zum Beginn des Unterrichts in der Gesamtschule Gescher eintreffen.

Das Unternehmen Westfalenbus, das die Linie R51 betreibt, betont, dass die Busse darauf ausgerichtet seien, Sitz- und Stehplätze auszuweisen. In dem betreffenden Bus gibt es 44 Sitzplätze und 55 Stehplätze, die allesamt ausgenutzt werden könnten. Die Fahrgäste müssten sich natürlich immer gut festhalten. Gerade zu Beginn eines Schuljahres würden die Eltern jüngerer Schüler oft im Bus mitfahren, was dazu führen könne, dass mehr Fahrgäste als üblich befördert würden. Falls der Bus für die Schülerzahl nicht ausreichen sollte, würden Möglichkeiten geprüft, einen größeren Bus einzusetzen, heißt es von Seiten der Kunden-Hotline des Unternehmens. Keinesfalls würde sich ein Bus mit mehr als der erlaubten Zahl an Fahrgästen in Bewegung setzen. Der subjektive Eindruck sei so manches Mal ein anderer, zeigt das Unternehmen Verständnis für die Kritik und die Sorgen von Seiten der Schüler und deren Eltern. Dennoch sei Sicherheit das oberste Gebot. Falls der Bus einmal ausfalle, habe das mit Personalengpässen zu tun, die durch Krankheit bedingt seien, teilt das Unternehmen mit.

An der Fabrikstraße in Gescher steigen die Fahrschüler von der Linie R51 in einen Bus der Schulbuslinie Nord um. Der bringt sie dann zum Schulzentrum. Diesen Schulbusverkehr stellt die Stadt Gescher als Schulträgerin sicher. Es sind verschiedene Linien eingerichtet worden, um nicht nur die Schüler aus Gescher, sondern auch aus den umliegenden Orten Velen, Südlohn und Coesfeld sicher zur Grundschule oder zur Gesamtschule zu bringen. Die Stadt Gescher hat dafür eigens einen Schulwegplaner entwickelt, der den Schülern und Eltern helfen soll, den geeigneten Schulweg zu Fuß, mit dem Rad oder per Bus zu finden.