Nach 163 000 Tests ist Schluss

Ein bisschen Wehmut schwingt dann doch mit. „Das hat immer Spaß gemacht, weil wir ein super Team haben“, blickt Christine Pelz auf die Arbeit in der Bürgerteststelle in der Hauptstraße zurück, wo ihre Mitarbeiterin Jutta Steinkamp an diesem Vormittag nur noch zwei Testpersonen erwartet. Mit dem Auslaufen der Coronabeschränkungen stellt das Hotel zur Krone nach über 163 000 Abstrichen das Testangebot zum Monatsende ein.

Rund 478 000 Corona-Schnelltests sind während der Pandemie laut Auskunft des Software-Unternehmens Tobit per Chayns-App in Gescher und Hochmoor in die Statistik eingegangen. Mehr als ein Drittel davon hat das Hotel zur Krone als größte Teststelle durchgeführt.

Als Deutschland sich mitten in der dritten Infektionswelle befand und die Regierung kostenlose Bürgertests für jedermann einführte, hatte Christine Pelz zunächst drei Wochen in der Teststelle eines Bekannten in Stadtlohn ausgeholfen. Doch der Bedarf wuchs auch in Gescher stetig. „Zum Geburtstag hab ich dann praktisch eine Teststelle bekommen“, lacht die zahnmedizinische Fachangestellte. Ihr Ehemann Hubertus Grimmelt hatte sich um die Regularien gekümmert, sodass die Teststation am 7. April 2021 zunächst im Saal Grimmelt an den Start gehen konnte – federführend organisiert von Christine Pelz und ihrem Team von einer festangestellten Kraft und 40 Minijobbern zu Spitzenzeiten; darunter viele Arzthelferinnen und Krankenschwestern. Und auf dieses Team war Verlass. „Wenn mal Not war, musste man nur in unsere WhatsApp-Gruppe schreiben und in fünf Minuten war jemand hier“, zollt Pelz ihren – überwiegend weiblichen – Mitarbeitern Respekt.

„Im Sommer wurde der Saal dann aber wieder für Hochzeiten benötigt“, sagt Grimmelt. Da sei ihm Christian Brands sehr entgegengekommen, der ihm das Ladenlokal direkt nebenan zu flexiblen Konditionen vermietete. „Wir wussten da ja auch nicht, wie lange das noch gehen würde“, meint der Hotelier und Gastwirt. „Aber das war unser Glück, und dafür sind wir auch sehr dankbar.“

Tausende Bürger sind seitdem dort ein und aus gegangen. „Manche kamen jeden Tag, und da hat man sich dann schon mal Sorgen gemacht, wenn die nicht da waren“, meint Pelz. Viele vor allem ältere Bürger hätten es außerdem zu schätzen gewusst, dass sie sich auch entweder ohne Handy über ein Formular oder mithilfe der Angestellten vor Ort testen lassen konnten. „Wir hatten am Anfang eine Mitarbeiterin vorne, die den älteren Leuten nur ihre Handys eingerichtet hat“, berichtet Grimmelt.

3,14 Prozent aller durchgeführten Tests waren positiv. „Wir waren hier aber ein Dreivierteljahr ohne einen Coronafall im Team“, staunt Grimmelt. „Das zeigt ja, dass die Schutzmaßnahmen gewirkt haben“, fügt er hinzu. „Und wer es danach bekam, hat sich im privaten Umfeld angesteckt“, wirft Jutta Steinkamp ein, die sich bei Kundenkontakt mit doppelten Handschuhen, Maske, Visier und Kittel schützt.

Nach dem 31. Januar ist also Schluss in Geschers größter Teststelle. Gastwirt Hubertus Grimmelt ist froh, dass er einige aus dem Testteam auch weiterhin für sein Hotel gewinnen konnte. „Über die Zeit sind da ja wirklich auch Freundschaften entstanden“, weiß Christine Pelz.