Nach Krebs-Strapazen zu den Delfinen

Einen Knoten am Hals hatte sie schon um Weihnachten 2017 herum gespürt. Als dann im Februar 2018 die Diagnose kam, war der Schock groß: Non-Hodgkin-Lymphom. „Mit so etwas rechnet man nicht sofort“, sagt Corinna Rieken. Auch wenn der Krebs als gut heilbar gilt und rechtzeitig erkannt wurde, wuchs der Tumor schnell. „Also musste man auch schnell draufhauen“, berichtet die 25-Jährige. Es folgten sechs Chemotherapien innerhalb eines halben Jahres. Doch es half: Die Knoten verschwanden. Und als in diesem Sommer die letzten Nachkontrollen stattfanden, bekam Corinna eine Nachricht, die für sie nach den Krebs-Strapazen wie ein Befreiungsschlag wirkte: Sie darf in der Karibik mit Delfinen schwimmen. Ein Traum wurde wahr. Möglich gemacht hat dies der Verein Herzensträume aus Gescher.

„Den Wunsch hat ihre Tante an uns herangetragen“, sagt Roland Ahlert, der im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. „Meine Patentante wollte mir einen Wunsch erfüllen, um etwas Schönes in dieser Zeit zu erleben“, fügt Corinna hinzu. Die Idee, mit Delfinen zu schwimmen, schwebte der passionierten Reiterin schon länger im Hinterkopf. „Das ist richtig cool, aber als Normalsterblicher kommt man da kaum dran“, weiß die Gescheranerin aus Tungerloh-Pröbsting. Und weil genau dies auch ein Kriterium für den Verein ist, stand nach den Coronawirren der Wunscherfüllung nichts mehr im Wege. Mitte August ging es dann für Corinna und ihren Freund Bernd Hörbelt für sieben Tage in die Dominikanische Republik.

Ganz nach dem Motto „Das Beste kommt zuerst“ ging es gleich am nächsten Tag nach der Ankunft in den Ocean World Adventure Park, wo die beiden in einer kleinen Gruppe von sechs Personen die drei Delfine kennenlernen durften. „Ich hatte damit gerechnet, dass sie glitschig sind, aber sie fühlen sich eher ledrig an“, erinnert sich Corinna an ihre Umarmung mit einem der Meeressäuger. „Es ist faszinierend, wie offen und freundlich die Tiere gegenüber Fremden sind“, staunt Corinna. „Wenn hier ein Fremder auf der Wiese ein Pferd anfassen will, würde das nicht funktionieren“, fügt ihr Freund Bernd schmunzelnd hinzu. „Das Tier in den Arm nehmen zu dürfen und hautnah neben sich zu haben – das macht schon was mit einem“, blickt Corinna mit leuchtenden Augen auf diesen Schlüsselmoment zurück.

Doch die studierte Logopädin durfte sich auch noch weitere Aktivitäten aussuchen. „Als krasser Kontrast zu dem relaxten Delfinschwimmen“ entschied sie sich fürs Ziplining, bei dem man an einem Seil durch den Dschungel fliegt, sowie für eine Tour zu Wasserfällen, die sie hinunterklettern, -rutschen oder gar -springen musste. „Das war Adrenalin pur, gerade weil ich doch etwas Höhenangst habe und über meinen Schatten springen musste“, gesteht die junge Frau. Die übrigen Tage der bislang weitesten Reise ihres Lebens verbrachten die beiden dann ganz ruhig am Hotelpool und am Strand.

Im kommenden Jahr ist Corinnas Krebstherapie fünf Jahre her; dann gilt sie offiziell als geheilt. Und sie ist zuversichtlich, dass sie dann den Krebs endgültig hinter sich lassen kann. „Mir geht’s gut“, strahlt Corinna voller Lebensfreude.