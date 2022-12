Nach „Pilotjahr“ 2023 wird neu gerechnet

Gescher

Die Stadt Gescher geht mit einem neuen Schmuckstück in das Jahr 2023. Im Januar erledigen Handwerker die Restarbeiten, dann rücken Putzkolonnen an, um den runderneuerten Theater- und Konzertsaal für die ersten Veranstaltungen zu säubern. Den Rahmen, wer den Saal künftig zu welchen Konditionen nutzen kann, hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung mit der Nutzungs- und Entgeltordnung festgelegt. Nach längeren Diskussionen in der Vergangenheit sind sich Politik und Verwaltung jetzt einig, dass 2023 als „Pilotjahr“ zu betrachten ist – danach sollen die tatsächlichen Verbrauchskosten ermittelt werden, um zu prüfen, ob die festgelegten Pauschalen angemessen sind oder angepasst werden müssen.

Von Jürgen Schroer