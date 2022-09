Nach Urteil: Gebühren sollen sinken

Eher unspektakulär waren die Zahlen, die das Abwasserwerk Gescher für das Jahr 2021 vorgelegt hat. Der Jahresgewinn des städtischen Eigenbetriebes liegt mit rund 446 000 Euro leicht unter Plan, die Nachkalkulation der Gebühren hat für das Vorjahr einen Überschuss von gut 70 000 Euro ergeben. Aufhorchen ließ Betriebsleiter Rolf Hackling mit einer Information zu den Auswirkungen eines Gerichtsurteiles, wonach die Kommunen in NRW zu hohe Gebühren berechnet haben. Auch in Gescher werde der kalkulatorische Zinssatz von bislang drei Prozent auf 0,7 Prozent gesenkt werden müssen. Das bedeute nach heutigem Stand, dass die Bürger in Gescher für 2023 mit einer Gebührensenkung rechnen dürfen – sofern Preissteigerungen diesen Effekt nicht zunichte machen.

Auf Antrag der FDP ging Hackling in der Betriebsausschuss-Sitzung am Dienstag auf das aktuelle Thema ein. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hatte im Mai einem Kläger aus Oer-Erkenschwick Recht gegeben. Demnach berechnen viele Kommunen zu hohe Abwassergebühren, unter anderem deshalb, weil sie dafür einen überhöhten kalkulatorischen Zinssatz zu Grunde legen. Bis zu 6,25 Prozent waren möglich – trotz jahrelanger Niedrigzinsphase. Das Abwasserwerk Gescher hat diesen Rahmen bei weitem nicht ausgeschöpft und so vergleichsweise niedrige Gebühren ermöglicht, liegt mit drei Prozent aber auch zu hoch. Wie Hackling berichtete, seien die Gebührenbescheide für 2022 rechtskräftig. Nur in einem Fall sei ein Widerspruch eingelegt worden – der Einwender könne mit einer Erstattung in Höhe von 21,96 Euro rechnen. Alle anderen spüren die Auswirkungen des Urteils erst 2023: Dann könnten die Gebühren für Schmutzwasser von 2,22 auf 2,14 Euro pro Kubikmeter und für Niederschlagswasser von 26 auf 24 Cent/qm sinken, so Hackling.

Rückblickend ist das Jahr 2021 für das Abwasserwerk planmäßig gelaufen. Unter dem Strich steht ein Überschuss von 70 333 Euro. Ein Faktor sind Einsparungen bei Reparaturen. „Wir haben einige Dinge mit eigenem Personal durchführen können“, erläuterte Hackling auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Werner Bönning (UWG). Der Bestand der sogenannten Gebührenausgleichsrücklage erhöht sich auf 94 186 Euro.

Per Zoom war Marc Heidbrink von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen (Bielefeld) zugeschaltet und erläuterte den Jahresabschluss und den Lagebericht mit den entsprechenden Zahlen. „Die Ertragslage des Abwasserwerkes Gescher ist sehr stabil“, stellte er fest. Die Prüfung habe zu keinerlei Beanstandungen geführt. Bei Enthaltung der Grünen stellte der Ausschuss den Jahresabschluss 2021 des Abwasserwerkes formal fest und erteilte der Betriebsleitung Entlastung. Vom Gewinn in Höhe von 446 086 Euro werden wieder 140 000 Euro als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Gescher ausgeschüttet, der Restbetrag fließt in die Gewinnrücklage. Bei diesem Punkt enthielten sich die Grünen ebenfalls, FDP-Mann Christoph Gand stimmte dagegen.