Nachbarn fordern Bolzplatz-Erhalt

Die Stadt Gescher wird weitere Menschen unterbringen müssen, die aus der Ukraine, aber auch aus Afghanistan und anderen Ländern flüchten. Kurzfristig sollen Anmietungen weiterhelfen, langfristig führt am Neubau von städtischen Unterkünften kein Weg vorbei. Die Standortfrage sorgt für Aufregung: Voll besetzt waren die Zuschauerränge, als der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch die Vorschläge der Verwaltung diskutierte. Besonders der mögliche Standort Ecke Sießenweg/Alter Postweg rief die Anlieger auf den Plan – sie möchten den dortigen Bolzplatz erhalten wissen. Als zweiter Standort ist die Feldstraße 70 (hinter dem jetzigen Wohnheim) im Gespräch. Aus dem Ausschuss kam der Hinweis, dass auch ein Grundstück im Baugebiet Schultenhook für diesen Zweck in Betracht komme. Eine Festlegung gab es noch nicht, der Rat soll Ende September entscheiden.

Von einem „vorschnellen Verfahren“ sprach Fabian Menker. Der Präsident der Nachbarschaft Brandenburger Tor meldete sich in der Fragestunde für Einwohner zu Wort und verwies darauf, dass der Bolzplatz Ecke Postweg/Siepenweg „wichtige soziale, städtebauliche und ökologische Funktionen für einen großen Bevölkerungsanteil“ übernehme. Die Anlage sei von den Anliegern mitfinanziert worden und werde von ihnen im Rahmen einer Patenschaft gepflegt. Es gebe in Gescher sicherlich Alternativen zu diesem Standort. „Warum werden diese nicht von der Verwaltung aufgearbeitet und der Öffentlichkeit vorgestellt?“, fragte Menker.

Bürgermeisterin Anne Kortüm wies den Vorwurf zurück: Die Suche nach Standorten für städtische Unterkünfte sei seit Jahren Thema, die Verwaltung habe sich intensiv mit allen in Frage kommenden Flächen beschäftigt. Erfahrungsgemäß lehnten Bürger Nachverdichtungen in ihrer Nachbarschaft ab, bei Unterkünften für Flüchtlinge multiplizierten sich die Schwierigkeiten. „Wir müssen aber handeln“, betonte Kortüm. Auch Erste Beigeordnete Kerstin Uphues verwies darauf, dass in den nächsten Monaten mit einer Welle an Zuweisungen zu rechnen sei. Der Druck steige kreisweit. Wenn nicht genügend Wohnraum angemietet werden könne, müssten eventuell auch wieder Turnhallen belegt werden.

Wie die geplanten Unterkünfte aussehen, zeigte die Verwaltung am Beispiel Heiden: Es gehe um quadratische, zweigeschossige Häuser mit sechs Wohneinheiten, in denen Familien untergebracht werden soll. „Da nimmt vielleicht Ängste“, meinte Stephan Pierk (Grüne). Es gehe nicht um große Sammelunterkünfte.

Aus den Fraktionen kamen sehr unterschiedliche Signale. Thomas Kloster (CDU) zeigte sich verwundert, dass es um zwei Standorte gehe – seine Fraktion sei von einem Objekt ausgegangen. Dafür sei der Standort Feldstraße zu favorisieren. Holger Beeke (UWG) warnte dagegen vor einer „Ghetto-Bildung“ und plädierte für dezentrale Standorte. Auch die Frage, ob für eine Übergangszeit wieder Container aufgestellt werden müssen, wurde aufgeworfen. „Die Anfrage dazu läuft“, antwortete Klaus Schnieder, Leiter des Gebäudemanagements.

Im Laufe der Diskussion kristallisierte sich heraus, dass es eine weitere Option gibt: Ein Grundstück am Rande des Gebietes Schultenhook, das bis dato für eine Mehrfamilienhaus-Bebauung vorgesehen war, könnte herangezogen werden. „Dort hätten wir schon Baurecht“, sagte Kortüm. Wolfgang Brüggestrath und Stephan Pierk (Grüne) begrüßte diesen Standort und hielten es für falsch, ein weiteres Objekt an der Feldstraße zu errichten – das erschwere die Integration. Es sei am besten, die zu bauenden Unterkünfte über das Stadtgebiet zu verteilen.

Weil der Standort Schultenhook in den Fraktionen noch nicht beraten werden konnte, verzichtete der Ausschuss auf eine Entscheidung und delegierte das heikle Thema an den Rat. Der soll am 28. September den Knoten durchschlagen.