Nachfolger für Joos und Sophie gesucht

Endlich wieder mit netten Menschen zusammen sein, endlich wieder feiern und Spaß haben - Gedanken, die jeder zurzeit kennt. Eine besonders passende Gelegenheit dazu bietet sich allen, die Geselligkeit und gute Laune lieben, unter freiem Himmel, wenn es heißt: Endlich wieder Frühjahrsfest in Harwick.

Das Organisationsteam des Harwicker Frühjahrsfestes freut sich auf zahlreiche Besucher am Samstag.

„Wir freuen uns, dass es wieder losgehen kann“, sagt Holger Beeke, während das Organisationsteam das Gelände direkt an Brinkmann´s Hof in Harwick inspiziert. Bereits zum fünften Mal treffen sich alle Harwicker, Mitglieder der St.-Ludgerus-Schützengilde, deren Familien und Freunde, um das beliebte Frühjahrsfest zu begehen. Nach der Pandemiepause ein umso fröhlicheres Ereignis, wenn es am Samstag (28. Mai) um 14.30 los geht und ein buntes Programm Besucher jeden Alters nach Harwick lockt.

Endrik Thier wird mit seiner Zaubershow besonders die jungen Gäste mit magischen Momenten gefangen nehmen und zum Staunen bringen. Das Jugend- und Einsteigerorchester des Musikzugs Gescher sorgt genau wie die blaue Garde des SV Gescher für Kurzweil, während die Teilnehmenden bei kalten Getränken oder Kaffee und Kuchen manchen Plausch genießen können. Natürlich sucht auch das Kinderkönigspaar von 2018, Joos Pietruschka und Sophie Charbon, würdige Nachfolger, wenn die Kinder um 16.30 Uhr zum Kinderschützenfest antreten und gegen 17.30 Uhr ihr Fest mit dem Kinderkönigstanz auf den Höhepunkt bringen. Egal ob der Fanshop mit den begehrten Harwicker Wundertüten, das Kinderschminken oder die Hüpfburgen, die kleinen Gäste freuen sich über ein buntes Programm, während die Damen sich bei der 3. Handtaschen-Weitwurf-Meisterschaft messen. Einen weiten Blick über Harwick und das Festgelände bietet die Möglichkeit, mit dem Hubsteiger der Feuerwehr die Fahrt gen - hoffentlich blauem - Himmel anzutreten. Sollte Petrus es nicht gut meinen, muss niemand befürchten, durchweicht den Nachmittag zu begehen. Denn die Veranstaltung ist als Indoor- und Outdoorveranstaltung geplant. Unvergessliche Stunden und Augenblicke wollen zudem auf besondere Art und Weise festgehalten werden, weshalb sich das Orgateam rund um die zahlreichen Helfer in diesem Jahr etwas Besonderes hat einfallen lassen: Eine Fotobox ermöglicht den Gästen spezielle Andenken an den Nachmittag und steht während des Festes zur Verfügung. Schon jetzt danken die Organisatoren allen fleißigen Händen aus den eigenen Reihen, dem Team von Brinkmann´s Hof sowie allen anderen Helfern und Gönnern, die zum Frühjahrsfest 2022 beitragen.