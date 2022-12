Nachhaltiger Einsatz fürs Gemeinwohl

Jede Kleiderspende ist im wahrsten Sinne eine kleine Wundertüte. Im Keller des Kaufhauses N°10 haben Anneliese Engbers und Rita Karallus gerade ein besonders schönes Fundstück aus einer angelieferten Tasche voller Textilien gezogen. „Die ist ja toll!“, staunt Karallus und streicht über die hellbraune Damenjacke – feinstes, weiches Wildleder; makellos. Währenddessen stehen an diesem trüben Mittwochnachmittag vor dem Kaufhaus N°10 am Kirchplatz die Kunden schon fast Schlange und warten darauf, dass das Gittertor hochgefahren wird. „Heute ist das noch wenig, manchmal drubbelt es sich schon“, meint Edeltraud Ening, die zusammen mit Rita Dingermann und Hildegard Dowe ein Team von rund 50 Ehrenamtlichen – überwiegend Frauen – organisiert. Ein Blick hinter die Kulissen dieses besonderen Angebots, das jedermann offensteht und längst nicht mehr nur von preisbewussten Käufern genutzt wird.

Ein gutes Beispiel dafür ist Thomas Völker, der für sich „eine Cordhose und wunderbare Herrenpullover“ gefunden hat, während seine Frau mit ihren Fundstücken bereits an der Kasse steht, wo Renate Schulz-Gadow und Bärbel Clemen eifrig die Kleidungsstücke auffalten und die Preise in die Rechenmaschine eintippen. „Den nachhaltigen Gedanken finde ich wichtig“, betont Völker. „Außerdem sind tolle Sachen dabei und alles auch noch für den guten Zweck“, bringt der Stammkunde die Vorteile auf den Punkt. Auch selbst habe er diesem Kreislauf Kleiderspenden wieder zugeführt.

Zurück im Keller – der „großen Logistikstation“, wie Edeltraud Ening sie nennt – sind Anneliese Engbers und Rita Karallus weiter mit der Sichtung der angelieferten Ware beschäftigt. Sauber und ordentlich soll diese sein. Schönheit liege hingegen immer im Auge des Betrachters. Jedes Kleidungsstück wird ausgebreitet und auf Flecken sowie Beschädigungen geprüft. „Man muss ein Auge dafür haben, was man noch verkaufen kann und sollte sich fragen: Würde ich das auch für mich kaufen, wenn es mein Geschmack wäre“, fasst Karallus die Maßstäbe zusammen. Da kommt auch schon die nächste Spende herein. „Das sind Kinderklamotten von meinen beiden Söhnen. Die sind da herausgewachsen“, sagt Arne Gielsdorf und übergibt den beiden Frauen eine große Tüte mit Playmobilaufdruck. Die Kleidungsstücke sind gewaschen und ordentlich aufgefaltet. „Da sind wir doch mit zufrieden“, lächelt Engbers. Doch manchmal haben die Wundertüten auch unangenehme Überraschungen parat und entlocken den Damen nur ein „Oh!“. Solche verschlissenen oder befleckten Kleidungsstücke wandern zurück in die Säcke und werden dem Kolping zur Weiterverwertung übergeben. „Es kommt nichts weg“, versichert Edeltraud Ening.

Oben im Kaufhaus sind zwei jugendliche Mädchen bei den Pullovern ebenfalls fündig geworden. Die Jugendlichen haben einen Flüchtlingshintergrund und sind noch nicht lange in Gescher. „Ich war vor zwei Wochen schon mal hier. Das ist wirklich toll“, gibt die eine auf Englisch zu verstehen. Für ihre Freundin ist es der erste Besuch. Die Verständigung ist schon manchmal für die älteren Ehrenamtlichen ein Problem. Aber am Ende klappt es doch irgendwie. Das hat auch Christine Althaus festgestellt, die gerade vor einem Regal anprobierte Waren wieder zurechtlegt. „Aber man tut es ja gerne. Das ist ein Stück weit auch Ablenkung und Entspannung“, erzählt die Ehrenamtliche, die seit acht Jahren dabei ist.

Im hinteren Bereich des Kaufhauses beim Babykorb berät Claudia Potthoff gerade Maria Hippe. „Ich bin morgen früh wieder hier“, sagt Letztere, die ebenfalls zum Team gehört. Heute ist die Gescheranerin aber mal Kundin und sucht einen Schlafsack für ihr Enkelkind. „Der hier hat neu 80 bis 90 Euro gekostet“, sagt Potthoff über ein besonders warmes Exemplar. „Den kann ich ohne Probleme aus eigener Erfahrung empfehlen“, sagt die Babykorb-Mitarbeiterin.

Auch Markenware und gute Sakkos hängen auf den Kleiderbügeln. „Die werden einmal zum Abiball angezogen und dann hergebracht“, sagt Edeltraud Ening. Und bei Preisen von sieben Euro für eine Anzugsjacke lassen die Damen auch nicht mehr mit sich feilschen. So muss eine jüngere Muslimin, die nur zwölf Euro dabei hat, zwei Teile aus ihrem üppigen Warenkorb wieder zurücklegen. Dafür dürfen sich ihre beiden Töchter jeweils ein Püppchen aus einer Kiste aussuchen.

Kurz vor Ladenschluss schaut Hedwig Lammering herein, die von Anfang an für die Buchführung verantwortlich zeichnet und wirft einen Blick auf die Einnahmen. Ein Großteil davon wird bis auf ein Wechselgeld direkt zur Bank nebenan gebracht. „Das ist wirklich ein ganz toller Laden“, schwärmt Lammering. „Mit wirklich tollen Sachen“, fügt ihre Kollegin Walburga Bessler hinzu. Da kommen auch schon wieder zwei Männer rein und geben zwei Taschen ab. Es sind die letzten Wundertüten des Tages – mit angenehmen Überraschungen.