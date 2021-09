Nachverdichtung für Nachbarn zu massiv

Anlieger der Twente haben sich mit Holger Beeke (6.v.l.) und Nico Charbon (5.v.l.) von der UWG getroffen, um sich mit ihnen über das Bauvorhaben in der Nachbarschaft (drei Mehrfamilienhäuser mit 18 Wohneinheiten) auszutauschen.

Gemeinsam mit Holger Beeke und Nico Charbon von der UWG Gescher hatten sich die Anwohner zu einem Austausch vor Ort getroffen.

Durch einen möglichen Beschluss des Ausschusses für Bauen, Planen, Stadtentwicklung und Digitalisierung soll das Planungsrecht des Bebauungsplans Nr. 6 „Neuer Kamp – Feldwiese“ überarbeitet werden.

Angedachtes Ziel ist es, dadurch ein neu gefasstes Planungsrecht die Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern zu ermöglichen. Die Planung ist Ende August im zuständigen Fachausschuss vorgestellt worden.

Bei dem Ortstermin begrüßte Bernhard Jansing im Namen der anwesenden Anlieger die UWG-Mitglieder mit den Worten: „Wir finden es echt klasse, dass ihr euch die Zeit zu einem Austausch genommen habt.“

Holger Beeke und Nico Charbon merkten an, dass das für sie selbstverständlich sei und sie gerne einem solchen Wunsch und Termin nachkommen würden.

In einem sachlich geführten Austausch erläuterten die Anlieger ihre Position. Klarer Tenor sei, dass es nicht darum gehe, das Bauvorhaben zu verhindern. Allerdings hätten sich die Nachbarn eine frühere und andere Beteiligung gewünscht, hieß es. Beispielsweise hätten in einer früh einberufenen Anliegerversammlung Positionen und Anregungen besprochen werden können. „Es sind manchmal nur Kleinigkeiten, die eine große Wirkung haben“, merkte Bernhard Jansing an.

Bei der Umsetzung des Bauvorhabens würden Parallelen zum Kindergartenbau an der Riete gesehen. Dort wichen Bäumen dem Neubau. Ein schlüssiges Verkehrskonzept liege dort immer noch nicht vor.

Vergleichbares solle nun mit der Errichtung von Mehrfamilienhäusern an der Twente auch geschehen. Für die Anlieger sei dort allerdings der Unterschied, dass es sich nicht um einen notwendigen Kindergarten, sondern um Investorenbauten handele.

Aus der Versammlung kam das Statement: „Wer einen sozialen Wohnungsbau errichtet, sollte auch darauf achten, dass er sozialverträglich in die Umgebung passt.“ Für die Nachbarn falle unter anderem die Nachverdichtung zu massiv aus, teilte die UWG mit.

Bernhard Jansing betonte abschließend: „Wir freuen uns, wenn man sich vor der nächsten Sitzung mit uns zusammensetzt und nach gemeinsamen Lösungen zum Wohl und im Interesse aller sucht und findet.“