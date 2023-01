„Name hat größere Strahlkraft“

Das Software-Unternehmen d.velop hat zum 1. Januar die Mehrheit am Schöppinger App-Entwickler Opwoco übernommen. Die Gescheraner halten ab sofort 74,9 Prozent an der Gesellschaft. Tobias Heinrich, geschäftsführender Opwoco-Gesellschafter, behält die restlichen 25,1 Prozent.

Mit der Übernahme möchte d.velop laut Pressemitteilung seinen strategischen Fokus auf einfach verfügbare, mobile Lösungen für Dokumentenprozesse stärken. Die Firma aus Gescher ist ein führender Anbieter von Software für die durchgehende Digitalisierung von Dokumenten und Geschäftsprozessen.

Tobias Heinrich erhofft sich für Opwoco einen Zugang zu neuen Kunden und Kundensegmenten. Schon jetzt gebe es bei Kunden Überschneidungen, so der Geschäftsführer, der auch künftig diese Position ausübt. Ein weiterer Vorteil ist, dass der 2011 gegründete App-Entwickler seine Chancen bei größeren Ausschreibungen erhöht. „Es wird schon geschaut, wer hinter der Firma steht“, sagte am Donnerstag Tobias Heinrich. Und dabei habe der Name d.velop eine größere Strahlkraft. Heinrich will nun noch stärker potenzielle neue Kunden ansprechen.

Perspektivisch soll Opwoco deutlich wachsen, so Tobias Heinrich. Ziel sei es, das App-Team auszubauen. Schon jetzt führt der Geschäftsführer Gespräche mit möglichen neuen Mitarbeitern. Im Augenblick arbeiten etwa 25 Frauen und Männer im Firmengebäude an der Eggeroder Straße 6 in Schöppingen. Der App-Entwickler will auch in Zukunft am bisherigen Standort in Schöppingen bleiben. Heinrich: „Wir haben viele Mitarbeiter aus dem Münsterland. Schöppingen liegt da in der Mitte. Und wir fühlen uns hier auch wohl.“ Er setze auf Kontinuität, so der Geschäftsführer.

Aufgegeben hat Opwoco hingegen sein Büro in Münster. Aufgrund der Corona-Pandemie hätten die Mitarbeiter vermehrt im Homeoffice gearbeitet, sodass das Büro nur selten genutzt worden sei. „Opwoco verfügt als App-Spezialist über große Expertise in der Entwicklung und Bereitstellung von Apps, die uns unter anderem helfen wird, Innovationen für unsere Kunden noch schneller zu realisieren“, so d.velop-Vorstand Sebastian Evers. Die Bereitstellung relevanter d.velop-Angebote auf mobilen Endgeräten werde mit der Kooperation konsequent fortgesetzt.

„Wir freuen uns, mit d.velop einen Partner gefunden zu haben, von dessen Markenbekanntheit, Vertriebspower und Technologieplattform wir als spezialisierter Software-Anbieter klar profitieren können“, so Tobias Heinrich.