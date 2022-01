Narren verharren im Corona-Blues

Gescher

Wer sich auf ausgelassenes Feiern am zweiten Februar-Wochenende gefreut hat, wird enttäuscht: In Gescher wird es zum zweiten Mal in Folge keinen klassischen Karnevalsumzug geben. Am Neujahrsmorgen verkündete Präsident Theo Heisterkamp diese Entscheidung der Stadtkarnevalisten per Video auf der Plattform YouTube. „Wir können und wollen die Warnungen der Experten nicht ignorieren“, begründete Heisterkamp die Entscheidung, die schon vor dem Jahreswechsel einstimmig im Vereinsvorstand gefallen war. Wenn möglich, soll aber Prinzessin Marion I. (Pierk) würdig verabschiedet und eine neue Tollität präsentiert werden. In welcher Form, das ist offen und hängt von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab. Das närrische Konklave, zuständig für die Prinzenkür, werde noch im Januar tagen, so Heisterkamp.

Von Jürgen Schroer