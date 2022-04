Nervenkitzel und Nachdenklichkeit

Laut Autorin Laura Nieland muss ein Thriller vor allem eines sein: düster geschrieben und schockierend bis ins Mark. Dies ist auch in ihrem neuen Roman „Das Mädchen im Schatten“ spürbar. Es geht um häusliche Gewalt, ein aktuelles Thema, das auch beim Schreiben nicht spurlos an der Autorin vorüberging. „Da dieses schwierige Thema auch in unserer Gesellschaft immer noch aktuell ist, ist es für mich ein besonderes Anliegen, auf das Schicksal vieler Frauen und Kinder in ihrer Geschichte aufmerksam zu machen“, sagt die gebürtige Gescheranerin und fügt hinzu: „Ich versuche immer, mein Herz und all die Emotionen in meine Geschichten fließen zu lassen.“ Mit diesem Ansatz ist ein fesselnder Thriller entstanden, der zum Nachdenken anregen soll, aber auch mit Nervenkitzel und Gänsehaut-Momenten hervorsticht.

Zum Inhalt des Buches: Um den dunklen Schatten ihrer Vergangenheit zu entkommen, zieht Bestsellerautorin Charlotte in das Haus ihrer Tante in einem beschaulichen Dorf in Südfrankreich. Zwischen den Olivenbaum- und Lavendelfeldern, umgeben vom Duft der Feigen und Rosen im Garten ihrer Tante, will Charlotte einen Neuanfang wagen und sich dem Schreiben widmen. Am nahegelegenen See findet sie ihre Inspirationsquelle. Dort trifft sie auch auf Claudine, ein Mädchen, mit dem sie sich anfreundet. Als Charlotte blaue Flecken auf ihrem Körper entdeckt, lassen sie die Sorgen um das Mädchen nicht mehr los. Und schon bald ist sie in ein dunkles Geheimnis verwickelt, das auch sie selbst in allergrößte Gefahr bringt.

Die Leser des Thrillers dürfen gespannt sein, wie sich diese Geschichte weiterentwickelt. Laura Nieland stellt mit ihrem neuen Werk ihre Vielseitigkeit unter Beweis. Mit ihrem Roman „Witches of Stanhope – Verborgene Magie“ hatte sie Ende 2021 bereits einen neuen Roman präsentiert, der besonders jungen Lesern Mut machen soll, ihre eigenen Wege zu gehen, entgegen den Erwartungen anderer. In dieser atmosphärischen Fantasy-Geschichte mit ganz viel Romantik entführt Laura Nieland ihre Leser in eine verschlafene Kleinstadt, die Geheimnisse und unerwartete Gefahren birgt.

Und nun also hat sich die 29-Jährige an das Genre Thriller gewagt. „Seit meiner Kindheit schlägt mein Herz fürs Schreiben“, sagt die Autorin. Bereits als Schülerin der Von-Galen-Schule hat sie kleine Geschichten verfasst. Nach ihrem Schulabschluss hat Laura Nieland eine Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert. Durch ihren Beruf und die Liebe sei sie vor sieben Jahren ins Rheinland verschlagen worden und lebt heute mit ihrem Lebensgefährten und ihrem vierjährigen Sohn in Kaarst. „Aber die Sehnsucht nach dem Münsterland ist groß“, bekennt die junge Frau. Bis sie damals den Mut gefunden habe, sich zu ihrer Leidenschaft, der Schriftstellerei, zu bekennen, habe sie lange gebraucht.

0 Der mystisch-düstere Thriller „Das Mädchen im Schatten“ ist als E-Book erschienen unter dem Imprint dp Verlag bei dp Digital publishers und als Audiobook unter dem Imprint dp audiobooks. Bald wird es noch eine Taschenbuch-Version geben, und im Juni wird der Thriller auch als Hörbuch erscheinen.