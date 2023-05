Netzwerken und Fachkräfte gewinnen

Wie sehr der Fachkräftemangel auch die örtlichen Unternehmen beschäftigt, hat sich am Dienstagabend gezeigt. 75 Teilnehmer waren der Einladung der Stadt zur denk.BAR 8.0 gefolgt und haben sich nach einer Unternehmensführung in den Räumen von Huesker Synthetic ausgetauscht. „Wichtig ist es, im Wettbewerb mit den Regionen mit Strahlkraft nach außen zu wirken“, betonte Monika Leiking vom Münsterland e.V., wie wichtig auch Vernetzung der Arbeitgeber untereinander ist, damit eine Stadt für Fachkräfte attraktiv wird.

Zunächst wartete Bürgermeisterin Anne Kortüm in ihrer Dankesrede für die Gastfreundschaft mit einer kleinen Anekdote auf: „Ich habe früher als Studentin hier gearbeitet“, erzählte Kortüm. „Und Huesker war die erste Firma, für die ich gearbeitet habe, bei der ich genauso viel verdient habe wie die Jungs.“ So viel zum Thema „Equal Pay“.

Huesker-Geschäftsführer Dr. Friedrich-Hans Grandin klärte in seiner Präsentation die Anwesenden über die Mission und die Werte des alteingesessenen Gescheraner Unternehmens mit seinen sechs Produktionsstandorten, zehn Tochtergesellschaften und weltweit 500 Mitarbeitern auf. Auf den Punkt gebracht bezeichnete er Huesker Synthetic als „Bauingenieurbüro mit angeschlossener Weberei“. Es gelte schließlich, „Lösungen, die es in anderer Bauweise gibt, durch textile Lösungen zu ersetzen“. Hueskers Geogitter kommen vielseitig auf Flughäfen, im Bergbau, im Agrarbereich oder auch im Küstenschutz zum Einsatz.

Kernthema des Abends war jedoch das Projekt Onboarding@Münsterland. Dabei handelt es sich um einen kostenlosen Service des Münsterland e.V., um Fachkräfte (zurück) zu gewinnen und zum Leben am Wohn- und Arbeitsort zu beraten. „Es geht darum, alle Attraktivitätsmerkmale hervorzuheben“, erläuterte Monika Leiking, die das Projekt leitet. Dazu erstellt der Münsterland e.V. auch Kurzporträts zu den Unternehmensstandorten und Kommunen. Arbeitgeber sollten im Gegenzug „Botschafter des Münsterlandes“ werden und beispielsweise den Slogan „Münsterland. DAS GUTE LEBEN“ in ihre Portfolios einbauen.

Johannes Seifer wies auf das Problem der Anerkennung von ausländischen Führerscheinen, speziell von Lkw-Fahrern, hin. Das sei immer „schwierig“. Leiking versprach auch hier, sich zu kümmern und Kontakte herzustellen.

Barbara Thien lieferte im Anschluss aktuelle Zahlen aus dem Jobcenter. So seien 468 erwerbsfähige Leistungsberechtigte im März registriert gewesen. „Jedoch häufig mit großen Vermittlungshemmnissen“, schränkte Thien ein und wies auf Sprachdefizite und geringe Qualifikation hin. Doch auch, wenn beispielsweise Geflüchtete nur Farsi oder Arabisch sprächen, könne dies einen Versuch wert sein, wenn sich im Unternehmen jemand mit diesen Sprachkenntnissen der Geflüchteten annähme. Bei Maßnahmen zur Qualifizierung sei das Jobcenter behilflich, hob Thien hervor.

Munter gingen die Teilnehmer der denk.BAR im Anschluss in den Austausch – und der zahlt sich offenbar immer wieder aus, wie ein Teilnehmer verriet, der bereits das dritte Mal teilgenommen hat: „Es gibt so viele Firmen in Gescher, die weltweit unterwegs sind, aber oft guckt man gar nicht, wer denn überhaupt noch so bei einem vor Ort ist.“