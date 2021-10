Neubau oder Sanierung?

Nach der Konzeptstudie, die das Architekturbüro Kersting + Gallhoff erarbeitet hat, könnte die Von-Galen-Schule in einigen Jahren so aussehen. Neben einem Glaskubus als Haupteingang schließt sich der Erweiterungsbau an – das heutige Zeltdach entfiele. Ganz rechts ist die Mensa mit Küche zu sehen, die vor das heutige Hauptgebäude gesetzt würde.

Foto: Quelle: Kersting + Gallhoff Architekten