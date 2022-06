Neue Lösung für Berkelbrücke in Sicht

Eine neue Lösung für die Berkelbrücke im Priesterwald ist in Sicht. Die Brücke im Berkeltal war im März aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Die Politik hatte sich in der Zwischenzeit damit beschäftigt, ob das Viadukt abgebaut, saniert oder ersetzt werden sollte.

Der Ausschuss für Infra-struktur, Landwirtschaft und Umwelt hatte erst Ende Mai denkbar knapp beschlossen und empfohlen, die Brücke nicht zu sanieren und stattdessen abzubauen. Nun stand die Entscheidung im Rat an. In der Sitzung teilte Kerstin Uphues, Erste Beigeordnete der Stadt Gescher, mit, dass sich neue Fördermöglichkeiten ergeben könnten, weil Gescher wieder Leader-Region sei. Das sei damals noch nicht bekannt gewesen.

Am Schloss in Raesfeld sei auf diese Weise eine barrierefreie Brücke entstanden, nannte Kerstin Uphues als Beispiel. Ähnliches wäre in Gescher denkbar.

Thomas Kloster (CDU) betonte in der Beratung in der Ratssitzung: „Die Brücke ist wichtig für das Berkeltal.“ Deshalb sprach er sich dafür aus, das Viadukt nicht sofort abzubrechen. Er selbst habe die Brücke bei Spaziergängen mit dem Hund stets gerne genutzt.

Auch Wolfgang Brüggestrath (Grüne) machte deutlich, dass seine Fraktion für den Erhalt oder den Ersatz der Berkelbrücke sei. „Die Brücke ist uns das Geld wert“, betonte er.

Der Stadtrat folgte einer Anregung von Matthias Homann (UWG), die Entscheidung über die Brücke im Priesterwald zu vertagen. Falls die Leader-Förderung zum Tragen komme, könne man immer noch über einen Neubau entscheiden. So wird der Beschluss nun zu einem späteren Zeitpunkt gefasst.

In der Zwischenzeit bleibt die Berkelbrücke im nordöstlichen Randgebiet des Ortszentrums Geschers gesperrt. Sie verbindet das Wohngebiet „Ebbingshof“ mit dem Waldgebiet östlich der Berkel, dem sogenannten Priesterwald. Es handelt sich dabei um eine Fußgängerbrücke über die Berkel, die als Balkenbrücke aus Bongossi-Holz konstruiert ist und eine lichte Weite von etwa 19,60 Metern aufweist. Die größte Stützweite beträgt dabei im mittleren Feld zwölf Meter.

Durch die Feuchtigkeit der Erde und die darin enthaltenen Mikroorganismen sind die Holzfundamente an den äußersten Rändern größtenteils verrottet und müssten komplett ausgetauscht werden, wie die Stadt mitteilte.

Die Kosten für die Wiederherrichtung der Brücke in derzeitiger Form werden auf etwa 120 000 Euro geschätzt.

Das Viadukt ist bereits im Jahre 1992 für 4000 Mark, im Jahre 2001 für 32 000 Mark und in den Jahren 2010 bis 2011 für 39 000 Euro saniert worden.

Eine dauerhafte Lösung wäre eine Brücke aus Stahl in Verbindung mit glasfaserverstärktem Kunststoff. Sofern es sich technisch überhaupt umsetzen ließe, wären die Kosten für diese Bauweise wahrscheinlich jenseits der 200 000 Euro, rechnete die Stadt vor.