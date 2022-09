Neue Regeln für sechs Autobahnbrücken

„Es gibt verschiedene Möglichkeiten“, sagt Mirko Heuping von der Pressestelle der Autobahn GmbH. „Bei einer Einbahnstraßenregelung dürften auch schwere Fahrzeuge die Brücke passieren. Im Begegnungsverkehr ist die Last geringer, weil dann ja zwei Fahrzeuge gleichzeitig auf der Brücke sein dürfen“, erläutert Heuping.

Auf Nachfrage unserer Zeitung hat die Autobahn GmbH offengelegt, welche sechs Bauwerke auf Gescheraner Gebiet betroffen sind. Dabei handelt es sich um den Venneweg in Tungerloh-Pröbsting, den Schüringsweg kurz vor der Antonius-Kapelle in Tungerloh-Capellen, die Verlängerung der Straße Up de Schaar in Büren, die als „Vastmannsweg“ in der Brückenkarte des Bundesverkehrsministeriums ausgewiesen wird, sowie den letzten unbenannten Wirtschaftsweg, der im Norden auf Gescheraner Gebiet (Büren) vom Gescher Damm abzweigt. Außerdem sind in Hochmoor die Vennestegge und der Klyer Damm kurz vor dem Übergang in den Hörnemannweg betroffen.

„Im Moment können wir zu konkreten Maßnahmen noch keine Aussagen treffen, weil Ende September ein Abstimmungstermin mit der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Borken stattfindet“, weist Fachbereichsleiter Uwe Wißmann von der Stadt Gescher auf den Termin hin, an dem sich die betroffenen Städte und Gemeinde austauschen sollen.

Ortslandwirt Bernhard Bronnert hat die kurzfristig geforderte neue Regelung „total überrascht“. Der Landwirtschaftliche Ortsverein möchte jedoch zunächst die weitere Entwicklung abwarten und hofft dabei auf eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Gescher.