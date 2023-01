Neuer Anlauf in diesem Jahr anvisiert

Still und leise eingeschlafen ist das beliebte Fußballturnier um den Jahreswechsel herum nicht. Doch nachdem die Hallenstadtmeisterschaft nun drei Jahre in Folge nicht stattgefunden hat, will der SV Gescher als Ausrichter im wahrsten Sinne am Ball bleiben. „Wir wollen auf jeden Fall in diesem Jahr einen neuen Anlauf starten“, sagt Geschäftsführer Jürgen Richter. Und auch Markus Lammerding ist mit Blick auf das Turnier 2023/24 optimistisch. „Die Prognose für dieses Jahr ist gut“, blickt der Erste Vorsitzende voraus. Etwas verhaltener äußert sich Jochen Inkmann von der Stadt Gescher. „Die Energiekrise ist auch dieses Jahr noch nicht vorbei.“

Rückblick: Schon im frühen Herbst 2022 war die Entscheidung getroffen. Dass die Hallenstadtmeisterschaften nach den Coronajahren 2020 und 2021 auch im vergangenen Jahr nicht stattfand, hatte mehrere Gründe, wie Inkmann und Lammerding übereinstimmend erklären: Zum einen die „unsichere Situation in der Dreifachhalle“, so Inkmann über die TÜV-Abnahmen in der Sportstätte. Zum anderen die zum Zeitpunkt der Planungen undurchsichtige pandemische Lage in diesem Winter. „Und ohne Zuschauer zu spielen, wäre keine Option gewesen“, betont Lammerding. „Dafür steckt man zu viel Vorbereitung in so ein Turnier.“

Für die Stadt Gescher spielte dann noch der Energiespar-Aspekt eine Rolle. „Wir wollten die Sporthallen in den Winterferien schließen, um dadurch so viel Energie einzusparen, dass wir sie darüber hinaus mit verminderter Heizleistung diesen Winter geöffnet lassen können“, erklärt Jochen Inkmann den Plan. Diesem hätten die Sportvereine auch im Oktober schon zugestimmt. Doch Markus Lammerding betont: „Wenn das der einzige Grund gewesen wäre, hätte ich mich trotzdem dafür eingesetzt, das Turnier stattfinden zu lassen.“

Die Hallenstadtmeisterschaften nun nachzuholen, sei ebenfalls keine Option. „Jetzt steht ja schon wieder Karneval vor der Tür, da passt das nicht in den Zeitplan“, meint Richter, dass die Nachbarschaften gerade anderweitig eingebunden sind. Um die Zeit bis zu einer möglichen Neuauflage der Hallenstadtmeisterschaften zu verkürzen, ist für den 17. Juni 2023 zunächst das Kleinfeldturnier „Volksbank Gescher Cup powered by SV Gescher“ angesetzt. Dabei handelt es sich allerdings um ein Turnier für Firmen statt für Nachbarschaften.

Und ansonsten heißt es abwarten, wie sich die Lage entwickelt. „Wenn die Stadt noch weitere Flüchtlinge zugewiesen bekommt und man uns die Halle wegnimmt, wird es auch wieder schwierig“, gibt Richter zu bedenken. Trotzdem: „Wir sind guter Dinge“, meint Markus Lammerding, das Nachbarschaftsturnier in diesem Jahr wieder aus dem Dornröschenschlaf holen zu können.