Nicht nur Quappen Gutes getan

Der Anruf von Klimaschutzmanager Christian Fleer erreichte Peter Ploß auf der Polizeidienststelle in Coesfeld. „Fast wie beim Nobelpreis“, schmunzelte der ASV-Geschäftsführer. Die freudige Nachricht aus dem Rathaus nahm er gerne zur Kenntnis: Zum zweiten Mal ist der Angelsportverein mit dem Klimaschutzpreis ausgezeichnet worden, den die Stadt Gescher und die Westenergie AG gemeinsam verleihen. Die Auszeichnung, die Bürgermeisterin Anne Kortüm und Kommunalmanagerin Monika Schürmann am Dienstag überreichten, ist mit 1000 Euro dotiert. Geld, das der ASV nach Auskunft des Vorsitzenden Sebastian Terhechte gut gebrauchen kann: Der Verein habe soeben einen Aufsitzmäher angeschafft und wolle im renovierten Vereinsheim noch eine kleine Küchenecke einrichten.

Dass sich die Angler als einzige um den Klimaschutpreis 2021 beworben hatten, schmälerte nicht die Anerkennung. „Das Engagement geht schon über viele Jahre, der Preis ist auf jeden Fall verdient“, stellte die Bürgermeisterin fest. Tradition im Verein hat der Umwelttag, an dem sich die ASV-Jugendlichen treffen, um Müll aus dem Flussbett der Berkel, dem angrenzenden Berkeltal und der dortigen Umgebung zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen. Auf der Teichanlage Armshorst haben die Mitglieder über 20 Kopfweiden gepflanzt. Diese Baumart biete vielen Lebewesen, auch gefährdeten Arten, einen sicheren Rückzugsort, hieß es bei der Preisverleihung. Ganz besonders setze sich der Verein auch für die Wiederansiedlung bedrohter Fischarten ein. In den vergangenen Jahren wurden unter Begleitung des Landesfischereiverbandes Westfalen und Lippe e.V. Quappen in das Gewässer der Berkel ausgesetzt – ein ehemals heimischer Fisch, der nun zu den bedrohten Arten zählt.

„Ich freue mich, die Mitglieder des Angelsportvereins für ihr besonderes Engagement mit dem Klimaschutzpreis auszeichnen zu dürfen“, so Monika Schürmann. Die Projekte des Vereins würden dazu beitragen, die Natur und Artenvielfalt in der Region zu erhalten und zu fördern. Ein solcher Einsatz habe eine Belohnung verdient und motiviere hoffentlich dazu, „behutsam und rücksichtsvoll mit der Umwelt umzugehen“. Westenergie und die jeweilige Partnerkommune schreiben den Klimaschutzpreis jährlich aus und stellen auch gemeinsam die Jury.

Auch Anne Kortüm würdigte die vielseitigen Aktivitäten der Angler für Umwelt, Natur und Klima und stellte eine weitere Besonderheit heraus: Von weit über 400 ASV-Mitgliedern seien etwa ein Fünftel Jugendliche. Da müsse der Verein viel richtig machen, wenn er die jungen Leute an sich binde und keine Nachwuchssorgen habe. Kortüm verwies auf das Klimaschutzkonzept, das die Stadt Gescher bereits 2019 verabschiedet habe und nun – mit der Einstellung des Klimaschutzmanagers – endlich in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden könne. Sie sei froh, dass es Gescher als kleiner Kommune gelungen sei, diese Stelle adäquat zu besetzen. Ihr Dank galt auch dem Partner Westenergie, auf den man sich als Förderer ehrenamtlichen Engagements im Ort stets verlassen könne.

Alle Beteiligten äußerten den Wunsch, dass sich potenzielle Kandidaten für den „Klimaschutzpreis 2022“ schon jetzt Gedanken über eine Bewerbung im nächsten Jahr machen sollten.