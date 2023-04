„Niemand muss sich Sorgen machen“

Rund 4000 Haushalten in Gescher ist im Februar Post von der Stadt Gescher ins Haus geflattert. Dabei geht es um die geplante Umstellung der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik. 1250 Leuchten in Gescher und Hochmoor sollen – wie berichtet – ab Herbst neue „Köpfe“ bekommen und dann heller und energiesparender funzeln als bislang. Bewusst frühzeitig hat die Stadtverwaltung über das Projekt informiert und damit Gelegenheit gegeben, Stellung zu nehmen. Und Reaktionen sind durchaus gekommen: „Die meisten wollen wissen, ob sie etwas tun müssen. Das lässt sich klar verneinen“, erläutert Bürgermeisterin Anne Kortüm im Pressegespräch. Vom Info-Schreiben gingen keinerlei Rechtsfolgen aus. Vielmehr sollte den Bürgern damit auch verdeutlicht werden, dass im besten Fall keine Kosten auf sie zukommen, im schlechtesten Fall nur sehr geringe.

Nicht alle Straßenzüge sind betroffen, sodass auch nicht alle Grundstückseigentümer angeschrieben worden sind. In der Regel werden jene Lampenköpfe ausgetauscht, die mindestens 30 Jahre alt sind. Die Masten bleiben im Normalfall stehen, ein Austausch erfolgt nur bei Gefährdung der Standsicherheit.

Bei der Umrüstung der Beleuchtung handelt es sich in den meisten Fällen um eine Maßnahme, die nach dem KAG (Kommunalabgabengesetz) abgerechnet werden muss. Dennoch brauchen die Gescheraner wahrscheinlich gar nicht ins Portemonnaie zu greifen. Zum einen hat die Stadt Gescher über den Projektträger Jülich (jetzt Zukunft-Umwelt-Gesellschaft) Fördermittel in Höhe von 137 623 Euro bekommen. Zum anderen hat das Land NRW ein Förderprogramm aufgelegt, wonach Anlieger zu 100 Prozent von Straßenausbaubeiträgen entlastet werden. Diese können aber erst nach Abschluss der Maßnahme – also voraussichtlich Anfang 2024 – beantragt werden, wenn die Schlussrechnung vorliegt. Wenn diese Mittel tatsächlich fließen, zahlen die Anwohner nichts für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Gescher.

Aber auch für den ungünstigen Fall, dass der Landes-Topf 2024 leer ist und Gescher nicht zum Zuge kommt, „muss sich niemand Sorgen machen“, versichert Bürgermeisterin Anne Kortüm. Denn in umliegenden Kommunen, die ihre Straßenbeleuchtung in den vergangenen Jahren auf LED umgestellt hätten, lagen die Beiträge zwischen 30 und 300 Euro pro Grundstück. Dies seien zwar nur Richtwerte, aber niemand müsse mit vier- oder fünfstelligen Summen wie etwa bei der Erneuerung von Straßen rechnen. „Ich rate zu Gelassenheit“, so Kortüm.

Offen sei, ob die Stadt Gescher irgendwann Beitragsbescheide verschicken müsse oder diesen Vorgang zurückstellen könne, bis der Förderantrag an das Land beschieden sei. „Wir gehen davon aus, dass wir aus Düsseldorf eine rasche Rückmeldung bekommen“, so Kortüm. Dann würde es auf Null-Euro-Bescheide für die Bürger hinauslaufen.

Vorgesehen ist, dass der Rat in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch (3. 5.) über die im Rahmen der Bürgerbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen berät. Anschließend will die Verwaltung Ausschreibung und Auftragsvergabe zügig abwickeln, sodass die Umsetzung im zweiten Halbjahr erfolgen kann. Straßenweise sollen die Leuchtenköpfe dann ausgetauscht werden. Damit die Arbeiten zügig vonstatten gehen können, werden Anwohner gebeten, Sträucher und Hecken, die von ihrem Grundstück den Zugang zu den Laternen und den Mastenklappen erschweren, rechtzeitig zurückzuschneiden.

