Noch mehr auf der Wunschliste

Gescher

(js). Einen Blumenstrauß für die Bürgermeisterin gab es kurz vor Weihnachten von den Bewohnern der Seniorenwohnanlage La Vida. Verwaltungschefin Anne Kortüm hatte vor einigen Wochen veranlasst, dass der Bürgersteig am Verbindungsstück der Fabrikstraße in Richtung Hauskampstraße hergerichtet und mit Pflaster verbreitert wurde. „Die Nachricht, dass die Handwerker vor Ort sind, ist hier wie ein Lauffeuer durchs Haus gegangen“, schmunzelte Heinrich Winking beim Treffen mit der Bürgermeisterin. Allerdings sei die Gesamtsituation immer noch nicht befriedigend. Um von der La Vida-Anlage sicher in die Innenstadt zu gelangen, sei es erforderlich, auch den Gehweg auf der anderen Seite (gegenüber von Maler Böing) so herzurichten, dass er auch mit Rollstuhl oder Rollator gut zu nutzen sei. Hier wünschen sich die Senioren eine Bordsteinabsenkung und eine deutliche Verbreiterung der Gehwegfläche. „Der Eigentümer ist bereit, die erforderliche Fläche abzugeben“, so Karin Vennes vom Beirat der Wohnanlage.