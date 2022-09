Nosferatu krabbelt aus der Jalousie

Da staunte Benjamin Knospe nicht schlecht, aber mit einem Anflug von Ekel, als er den ungebetenen Gast auf der Innenseite seiner Jalousie vor dem Küchenfenster entdeckte. „Die ist richtig groß. So sechs Zentimeter bestimmt“, schätzt der Gescheraner die Spinne vor seiner Scheibe ein. Ein Abgleich über Google-Lens bestätigte als Erstes den Verdacht: Es handelt sich offenbar um die leicht giftige Nosferatu-Spinne, die in jüngster Zeit bereits öfter im Münsterland gesichtet wurde.

„Ich habe eine Kellerwohnung, da ist die Spinne sicher vom angrenzenden Gartenweg ans Fenster gekommen“, meint Knospe. Eine Spinnenphobie habe er zwar nicht. „Aber die ist echt ekelig. Und der Rücken sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Vampirschädel“, meint Benjamin Knospe und spielt damit auf den Trivial-Namen der Spinne an, die sich von der gleichnamigen Sagengestalt herleitet.

Dass es sich um die Nosferatu-Spinne handelt, bestätigt dann auch Martin Frenk vom Nabu-Kreisverband Borken. „Das ist sie, ganz eindeutig“, sagt der Kreisgeschäftsführer mit Blick auf die Fotos. „Es handelt sich leider um eine Spinne, die eingewandert ist und die wir hier auch nicht haben müssen, die aber auch keine besonderen Probleme bereitet.“

Nosferatu, die eigentlich Zoropsis spinimana heißt und zu den Echten Webspinnen gehört, ist eigentlich im Mittelmeerraum heimisch, aber durch das milder werdende Klima in Mitteleuropa auch immer öfter in hiesigen Gefilden anzutreffen. Auch aus Nottuln-Schapdetten wurde bereits eine Sichtung berichtet. Gefährlich ist die Spinne jedoch kaum. „Sie ist sehr scheu, und wenn Menschen in der Nähe sind, wird sie eher verschwinden“, sagt Frenk. Die Erfahrung hat auch Benjamin Knospe gemacht. Nachdem er an die Scheibe geklopft hatte, hat sich das Tier schnell aus dem Staub gemacht.

Nur, wenn man versuche, sie mit bloßen Händen einzufangen, könne sie sich wehren. „Selbst dann ist ein Biss aber auch nicht schlimmer als ein Wespenstich“, gibt Frenk Entwarnung. Die Panikmache hält der Experte also für völlig übertrieben und rät dringend von einer Tötung ab. Den Fall hatte er erst neulich in Borken. „Da hatte ein Mann die Spinne im Garten entdeckt und solche Angst gehabt, dass er sie direkt getötet hat.“

Martin Frenk rät daher: „Ein Glas nehmen, die Spinne hineinkrabbeln lassen, Deckel drauf, in den Garten bringen und weg.“ Denn auch wenn die Spinne nicht hierhergehört: „Letztendlich dient sie unseren Vögeln noch als Nahrung.“ 7 Sichtungen der Nosferatu-Spinne sollten dem Nabu gemeldet werden: nabu-naturgucker.de/app/natur_nm.dll