Ohne Umzug keine Proklamation

Eine neue Tollität sollte die Möglichkeit haben, an einem Umzug teilzunehmen und das Bad in der Menge zu genießen. „Unserer Tradition nach ist das Geheimnis des Prinzen bis zum Umzug ein Alleinstellungsmerkmal.“ Demnach wäre es auch gegen die Tradition, einen Prinzen ohne Umzug zu ernennen, führte er weiter aus.

Dennoch sei es an der Zeit, die allererste Karnevalsprinzessin in Gescher zu verabschieden. Schließlich ist Marion I. (Pierk) schon seit zwei Jahren im Amt, weil auch im vergangenen Jahr der Karnevalsumzug ausgefallen ist und es daher keine Proklamation eines neuen Prinzen oder einer neuen Prinzessin gegeben habe. Bereits zu Beginn ihrer Regentschaft habe Marion I. (Pierk) mit Widrigkeiten zu tun gehabt. Als sie im Jahre 2020 Karnevalsprinzessin geworden sei, habe sie mit dem Sturmtief Sabine zu kämpfen gehabt. Der Karnevalsumzug sei angesichts der Gefahrenlage kleiner ausgefallen als in den Vorjahren.

„Und dann kam Corona“, sagte Theo Heisterkamp. Der Karnevalsumzug 2021 fiel aus. „Immerhin können wir uns glücklich schätzen, dass wir als Stadtkarnevalisten Ende des vergangenen Jahres noch zwei Veranstaltungen unter Corona-Schutzbedingungen durchführen konnten.“ Marion I. (Pierk) soll im Frühjahr dieses Jahres gebührend verabschiedet werden. In welchem Rahmen dies geschehen werde, sei noch in Planung, so Heisterkamp. Das sei maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig. Allerdings solle jeder Gelegenheit bekommen, sich von der Karnevalsprinzessin zu verabschieden.

„Wenn man Prinz oder Prinzessin in Gescher ist, ist man immer im Gespräch“, sagt der Präsident der Stadtkarnevalisten, Und auch in der Corona-Pandemie sei man quasi „immer im Dienst“. Das sei für die Regentin oder den Regenten stets eine große Herausforderung, auch schon innerhalb einer „normalen“ Session. Auch deshalb sei eine offizielle Verabschiedung wichtig. All das sei eng mit Marion I. (Pierk) abgestimmt worden.

So wird es in der Session 2022 nun erstmals keinen Karnevalsprinzen geben. Daher würden sich alle Blicke auf das Jahr 2023 richten. Denn für die Stadtkarnevalisten komme es nicht in Frage, so Heisterkamp, den Karnevalsumzug 2022 in das Frühjahr oder den Sommer zu verschieben, wie dies andere Karnevalsvereine für sich entschieden hätten. „Ein Karnevalsumzug gehört in die Wintermonate. So sieht es auch unsere Satzung vor. Wir müssen an unser Brauchtum denken“, sagt der Präsident der Stadtkarnevalisten. Auf jeden Fall sei am Karnevalswochenende aber wieder ein Video vor dem Rathaus in Gescher geplant, um närrische Grüße an die Stadtkarnevalisten und die Bevölkerung zu senden.