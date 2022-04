„Oma Beate“ ist der erklärte Liebling

Noah hat schon ein Lieblingshuhn. „Oma Beate“, sagt der Vierjährige und deutet auf eine orange-braune Henne, die im Garten von Familie Kösters stolz durch die wärmenden Strahlen der Frühlingssonne schreitet. Auch die anderen drei Hühner namens Lama, Hennes, und Henriette haben es den Kindern angetan: Zwei Wochen lang steht der Stall mit den Leih-Hühnern und Freigehege bei ihnen und sorgt schon am frühen Morgen für Spannung: Hat das gackernde Federvieh Eier gelegt? „Noah und Niklas gehen immer zusammen hin und gucken nach“, erzählt Mutter Christina Kösters. Vier Stück sind es meist, die morgens in Nest liegen. Und auch tagsüber sind die Jungs gerne bei den Hühnern und beobachten, was die Viererbande so macht. Ihr zweibeiniger „Chef“ ist Simon Heimann – der Gescheraner hat vor zwei Jahren „Meet the Huhn“ gegründet und verleiht seine Tiere auf Zeit an Kindergärten, Schulen, Altenheime und Familien. „Die Nachfrage ist groß“, sagt der 32-Jährige. Drei Ställe hat er mittlerweile im Umlauf.

Für Familie Kösters war klar, dass sie früher oder später die „Miet-Hühner“ bei sich aufnehmen würde. „Noah liebt Hühner über alles, das sind seine Lieblingstiere“, schmunzelt Vater Michael. Schon lange sammelt der Junior Hühner-Stofftiere aller Art und hat seinen kleinen Bruder Niklas (2) mit seiner Begeisterung angesteckt. Groß war die Aufregung, als Simon Heimann am vergangenen Samstag mit seinem Hühnermobil anrückte und im Garten alles aufbaute: Hühnerhaus, Tränke, Futterspender, Freilauf mit Zaun und Törchen. „Ich bringe immer alles mit“, erklärt Heimann, für den die Hühner Hobby sind – hauptberuflich ist er Kindergartenleiter in Südlohn. Seinen Kunden schickt er vor der Ausleihe ein „Hühner-ABC“ zu, das alles Wissenswerte rund um die Hühnerhaltung vermittelt. Mit seinem Geschäftsmodell hat sich Heimann sogar schon bei der TV-Sendung „Höhle der Löwen“ beworben, ist aber nicht angenommen worden.

Begonnen hat alles 2020, als Heimann für seine Weiterbildung zum Betriebswirt im Erziehungswesen eine Projektarbeit suchte. Zusammen mit einem Kollegen entwickelte er „Meet the Huhn“ und gründete eine GbR. „Kinder sollen etwas über den Umgang mit Tieren und die Herkunft von Lebensmitteln lernen“, so seine Idee. Pädagogisch wertvoll sei dies. Er habe erlebt, dass sehr aktive Kinder im Umgang mit Hühnern zur Ruhe kommen. Andererseits gebe es zurückhaltende Kinder, die nach einer gewissen Anlaufzeit sehr empathisch im Umgang mit den Hühnern seien und so kleine Erfolgserlebnisse verzeichneten. Andere Effekte haben die „Miet-Hühner“ bei Senioren: Die erinnern sich an früher, als viele Haushalte noch Federvieh zur Selbstversorgung hatten. „Und am Ende sind sie im Suppentopf gelandet“, habe er oft von den älteren Menschen gehört.

Davon sind „Oma Beate“ – benannt nach Geschers stellvertretender Bürgermeisterin Beate Heimann von ihren Enkelkindern – und Co. noch weit entfernt. Im Kösters-Garten genießen sie ihr Dasein, werden von Noah und Niklas mit Körnerfutter und Wasser versorgt. Mutter Christina achtet darauf, dass die Mengen passen und gibt als Leckerchen schon mal Apfelscheiben dazu. „Dann kommen sie angerannt“, so die Hotelmeisterin. Einmal täglich geht sie mit der Schüppe durchs Freigehege, um die Hinterlassenschaften der gefiederten Gäste zu beseitigen – auch das gehört dazu. Dass mitten im „Hühnerhof“ ein großes Trampolin steht, stört das Federvieh nicht. „Im Gegenteil, das Gerät spendet Schatten. Und den brauchen die Hühner bei Sonnenschein“, erläutert Heimann. Die Kinder wissen, dass sie im Gehege nicht rennen dürfen und die Hühner in Ruhe lassen müssen, wenn diese im Stall sind.

Noah und Niklas ist auch klar, dass die Hühner bald wieder abgeholt werden. „Da könnte das ein oder andere Tränchen fließen“, fürchtet Vater Michael. Aber bis dahin beschert das Hühner-Quartett den Jungs noch viele spannende Erlebnisse. Und – na klar – die frischesten Frühstückseier der Welt.

7 Weitere Infos zum Hühner-Verleih per Mail: meet-the-huhn@volloeko.de