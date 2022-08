Ostumgehung Velen: 2023 soll Baustart sein

Aktuell und auch in den vergangenen Wochen schon haben Vertreter der Flurbereinigungsbehörde im Auftrag der Kreisverwaltung Gespräche mit Anliegern geführt. „Dabei werden die Artenschutzmaßnahmen besprochen“, erklärt Christian Abbing, Abteilungsleiter Straßenbau und Verkehrsplanung beim Kreis Borken. „Wir müssen dann noch die Abstimmung mit der unteren Landschaftsbehörde vornehmen, wenn wir mit den Anliegern Einigung erzielt haben.“ Die untere Landschaftsbehörde muss die Maßnahmen genehmigen.

Dabei geht es um Leitstrukturen für Fledermäuse, Tunnel unterhalb der Straße für Amphibien und Ausgleichsbepflanzungen. Diese Maßnahmen werden zum Teil auf Flächen vorgenommen, über die der Kreis nicht einfach verfügen kann.

Zu den weiteren Schritten gehört es zudem, die Ausführungsplanung zu verfeinern. „Wenn es gut läuft, dann können wir die weiteren Schritte einleiten und in die Ausschreibung der Bauleistungen gehen. Genau zu sagen ist das aber nur schwer, weil wir nicht wissen, wie sich der Markt und die Kosten entwickeln“, ergänzt Abbing.

Von der Tatsache, dass die Streckenführung vor allem im südlichen Bereich in einem sogenannten Sicherheitsaudit, einer Überprüfung der Planung, bemängelt wurde, habe er noch nichts gehört, sagte Abbing. Die noch zu bauende Umgehungsstraße führt an ihrem südlichen Ende über einen Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 34 Metern auf die Rekener Straße. Wer in Richtung Bundesstraße 67 fahren möchte, muss dann etwa 150 Meter weiter auf die Heidener Straße biegen. Die Pläne sehen also nicht vor, Heidener, Rekener Straße und die neue Umgehungsstraße zum Beispiel in einen gemeinsamen Kreisverkehr münden zu lassen.

Auch der Landesbetrieb Straßen.NRW weiß auf Anfrage unserer Zeitung nichts von möglichen Bedenken wegen des Anschlusses der Umgehungsstraße. Straßen.NRW sei im damaligen Planverfahren nur hinsichtlich der konkreten Ausbildung der Anschlüsse an die Landesstraßen beteiligt worden, heißt es auf Anfrage beim Landesbetrieb.

Die Umgehungsstraße, auch K11n genannt, führt von der Hochmoorstraße, der Landesstraße am nördlichen Ende bis zur Rekener Straße, einer Kreisstraße, im Süden.

Rund 2200 Meter lang ist die Trasse. Sie wird unter anderem mit dem Gewerbegebiet Jägersdyk verbunden. Die Kosten für den Bau der Straße schätzte der Kreis Borken Anfang des Jahres noch mit fünf Millionen Euro ein, nachdem es im Jahr 2019 noch 4,5 Millionen Euro sein sollten. Wie sehr die steigenden Kosten im Straßenbau diese Planungen weiter beeinflussen, steht noch nicht fest.