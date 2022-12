Perso-Antrag weiterhin nur persönlich

Den abgelaufenen Personalausweis von der heimischen Couch aus digital verlängern lassen oder am Küchentisch einen Reisepass beantragen – klingt im digitalen Zeitalter gar nicht so kompliziert, bleibt aber vorerst wohl Wunschdenken. „Man spricht schon vom OZG 2.0, weil das Onlinezugangsgesetz sich nicht komplett bis Jahresende umsetzen lässt“, erklärt Helena Schlottbom von der Stadt Gescher. Sie hat jedoch eine Top-Ten-Liste von häufig nachgefragten Leistungen erstellt, die sie und ihr Team sukzessive digitalisieren wollen.

Foto: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Foto: Foto: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Sich mit dem Personalausweis online ausweisen ist bereits möglich, ihn online zu beantragen jedoch nicht. Dies scheitert bislang an rechtlichen Hürden und wird wohl eine der letzten Leistungen sein, die das Bürgerbüro digital erbringen kann.

Hauptproblem beim OZG ist, dass der Bund Vorgaben gemacht hat, für die er aber (noch) gar nicht die Rahmenbedingungen geschaffen hat. „Es gibt zwar im OZG auch eine Experiment-Klausel, um Dinge auszuprobieren, aber wir wollen ja Rechtssicherheit haben“, erklärt Schlottbom. „Viele Vorgänge erfordern weiter die Schriftform und die tatsächliche Unterschrift des Einwohners und dafür gibt es noch keinen Ersatz“, führt die Digitalisierungsbeauftragte weiter aus. Daher könne zurzeit im Standesamtbereich auch noch keine E-Akte eingeführt werden.

Schlottbom hofft darauf, dass auch das Land NRW den Kommunen nach dem „Eva-Prinzip“ (Einer für alle) unter die Arme greift. „Das läuft in anderen Bundesländern deutlich geschmeidiger“, moniert die Verwaltungsangestellte. Dort stelle das Land zum Beispiel Online-Formulare zur Verfügung, an denen sich alle Kommunen bedienen können. In NRW müssen die Kommunen solche Formulare selbst programmieren. Immerhin erarbeitet auch der Kreis parallel zurzeit eine Digitalisierungsstrategie. „Es ist sicherlich sinnvoll, dass Angebote wie Carsharing kommunenübergreifend gedacht werden“, findet Schlottbom.

Schlottbom ist wichtig, die Digitalisierung ganzheitlich zu betrachten. Zum einen müssen Mitarbeiter medienbruchfrei arbeiten können, parallel sollen aber auch die Prozesse für die Bürger digitalisiert werden.

Zunächst werde aktuell ein Online-Bezahlsystem eingeführt, damit im nächsten Schritt gebührenpflichtige Verwaltungsleistungen digitalisiert werden können. In besagter Top-Ten-Liste ganz oben steht beispielsweise die Beantragung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden. Dies soll ab dem kommenden Jahr digital möglich sein.

Und der Personalausweis? Da atmet Schlottbom tief durch. „Das ist das wichtigste Ausweisdokument, das wir haben“, meint die Digitalisierungsbeauftragte. „Das wird vermutlich eine der letzten Leistungen sein, die digital verfügbar sein wird“, vermutet sie. Bis Jahresende, wie einmal von der Landesregierung ersonnen, wird das jedenfalls nichts.