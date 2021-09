Pflicht-Termin für Schnäppchenjäger

Gescher

(js). Schnäppchenjäger sollten sich den 8. Oktober im Kalender anstreichen. Dann findet auf dem Rathausvorplatz eine große Versteigerung statt. Alle Fundsachen, die sich in den letzten Jahren im Rathauskeller angesammelt haben, kommen unter den Hammer. Nachdem die Fundsachenversteigerung jahrelang im Online-Verfahren stattgefunden hat, wird die nächste Aktion wieder als Live-Veranstaltung vor Ort organisiert. „Wir wollen gewährleisten, dass vorrangig die Gescheraner Bürger und Bürgerinnen zum Zuge kommen“, erläutert Lena Vogelsang vom Bürgerbüro. In welcher Form die Versteigerung in Zukunft abgewickelt werde, sei offen.