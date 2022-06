Picknick wird zum Parkfest

Das Picknick im Stadtpark muss wiederholt werden. Das war wohl die wichtigste Botschaft, die Veranstalter und Besucher am Samstag im Stadtpark äußerten, als das Picknick im Stadtpark im Rahmen der Münsterländer Picknicktage diesen grünen Ort zum Mittelpunkt in Gescher machte.

Veranstalter war der Verein NATÜRlich Gescher e.V. in Kooperation mit Münsterland e.V.. Allerdings gehören dazu auch Menschen, die das Event vorbereiten und begleiten. Und auf die kann der Gescheraner Verein bauen!, hieß es.

„Das ist total schön, dass endlich ein Parkfest stattfindet“, schwärmte Vereinsmitglied Christoph Lange. Und auch Maria Kröger und Petra Cordes, 1. und 2. Vorsitzende des Gescheraner Vereins, zeigten große Zufriedenheit über die Resonanz. Allerdings mussten sie erst mal mitschunkeln, als der Shantychor aus Borken-Gemen die kleine Grasbühne musikalisch belebte. Auch das hatten sie mitorganisiert.

„Wir haben nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Es ist ein chilliger Tag für die ganze Familie geworden“, so Cordes, und so war es ja auch geplant. Ein bisschen Aufregung hatten sie allerdings noch einen Tag vorher, als endgültig feststand, dass die Matschanlage auf dem Spielplatz noch nicht in Betrieb gehen konnte. „Wir haben dann einfach bei der Feuerwehr angerufen. Sie haben spontan zugesagt, damit die Kinder aus ihren Schläuchen mit Wasser spritzen können“, freute sich Cordes. „Nächstes Jahr machen wir das wieder“, ergänzte Kröger.

Eindeutiger Pluspunkt war natürlich auch das Wetter, das trotz der Hitze unter den vielen Bäumen reichlich Schatten bot. Entspannt saßen Christina Breuers und ihre Tochter Louisa (10 Jahre) an ihrem Stand auf dem Kinderflohmarkt mit vielen Büchern. „Wir machen das zum ersten Mal. Es ist schon einiges weggegangen“, bestätigte Breuers. Louisa hat sich zwischendurch auch schon umgeschaut. „Der Eiswagen und die Feuerwehrspritzen waren das Beste“, wertete sie ihre Highlights.

Yvette Wohner lagerte ebenso entspannt auf einer Picknickdecke zusammen mit ihrer Familie und Freunden. Sie ist vor acht Jahren nach Gescher gezogen. „Ich bin begeistert, dass der Stadtpark so lebendig geworden ist. Es treffen sich hier Junge und Alte. Wir können heute zeigen, wie schön Gescher ist. Der Stadtpark ist ein schönes Stück Natur mitten im Ort“, so Yvette Wohner. Und ihr Mann Sebastian Wohner ergänzte: „Als wir nach Gescher gezogen sind, war der Stadtpark eine kahle Fläche.“ Auch ihr Sohn Konstantin (7 Jahre) kannte den Stadtpark schon sehr gut. „Die Rutsche auf dem Spielplatz ist toll“, war sein knappes Fazit.

„Dort, wo das Schachfeld heute ist, war früher ein Teich mit Schwänen, bis sie gekillt wurden. Früher durfte man den Rasen nicht betreten. Der Stadtpark hatte damals als Drogenumschlagplatz und Treffpunkt für die Obdachlosen keinen guten Ruf. Für meine Söhne war der Stadtpark uninteressant. Das ist heute zum Glück anders“, erinnerte sich Claudia Mietke.

Und damit meinte sie nicht nur den Picknicktag, an dem sich die Stimmen aller Generationen mischten mit einem unterhaltsamen und abwechslungsreichen Musikangebot, ebenfalls für alle Altersgruppen.