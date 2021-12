Politik bremst Praxen weiter aus

Die Hausärzte könnten viel mehr impfen als es zurzeit geschieht, auch in Gescher, aber der Nachschub funktioniert nicht. „Das ist ein logistisches Problem“, stellt Dr. Heiner Ehling fest. Die Praxen bekämen geringere Mengen als zugesagt und leider auch nicht immer den Impfstoff, den sie bestellt hätten. Das führe dazu, dass vereinbarte Termine mit Patienten abgesagt werden müssten. Was wiederum zu (verständlichem) Unmut führe, für den die Hausarztpraxen aber die falschen Adressaten seien. Die richtigen Ansprechpartner seien die zuständigen Gesundheitsminister in Düsseldorf und Berlin. Denen stellt Dr. Ehling ein schlechtes Zeugnis aus: Das gesamte Pandemie-Management sei bis dato „katastrophal“, auf diese Weise bremse die Politik die Arztpraxen aus.

Erstimpfungen kommen in der Praxis Ehling nur noch vereinzelt vor. „98 Prozent sind jetzt Booster-Impfungen“, sagt der Allgemeinmediziner. Und da könnte es viel besser laufen. Eine Woche im Voraus müssten die Praxen den benötigten Impfstoff über die Apotheke bestellen. Die Höchstmenge bei Biontech liege bei 30 Dosen pro Praxis, bei Moderna gebe es diese Beschränkung aktuell nicht. „Geliefert bekommen wir aber beispielsweise nur zehnmal Biontech, ohne dass bei Moderna entsprechend aufgestockt wird“, bedauert Ehling. Folglich müsse sein Praxisteam wieder entscheiden, wer vordringlich nach den Kriterien Alter, Vorerkrankungen und allgemeines Gesundheitsrisiko zu impfen sei – mit dem entsprechenden zeitlichen Aufwand bei den Terminabsagen und -verschiebungen. Manchmal erfahre die Praxis erst mit der Lieferung am Montag, welche Impfstoffe für diese Woche zur Verfügung stünden, manchmal könnten die Apotheken diese Information schon am Freitag geben.

Gäbe es diese Logistik-Probleme nicht, „hätten wir unsere Patienten bis Weihnachten durchimpfen können“, so Ehling. So dauere alles viel länger, vom höheren Aufwand und dem Ärger der Patienten ganz zu schweigen. Sinnvoll sei es, so der Mediziner, die Impfstoffe bei den Apotheken zu bevorraten, sodass die Praxen von dort aus auf Abruf zeitnah und bedarfsgerecht beliefert werden könnten. Die vollmundigen Ankündigungen, dass bald auch Apotheken, Zahn- und Tierärzte gegen Corona impfen sollen, hält Ehling für reinen Aktionismus. „Womit denn?“, fragt Ehling. Damit wolle die Politik vom eigenen Versagen ablenken. Offenbar stehe in dieser Phase der Pandemie erneut zu wenig Impfstoff zur Verfügung.

Neben der unzureichenden Logistik kritisiert Ehling den späten Start der Booster-Kampagne in Deutschland. Andere Länder seien da schneller gewesen. Und es gebe auch Patienten, die sich nicht mit den neuen mRNA-Impfstoffen immunisieren lassen wollten, sondern lieber mit den konventionell hergestellten Impfstoffen. Auch da ließen die zuständigen Ministerien jede Information vermissen, wann mit diesen Impfstoffen zu rechnen sei und in welchen Mengen Bestellungen erfolgen sollen. Da fehle es ebenfalls an der nötigen Transparenz.