Politik will Architektenwettbewerb

Die Grundsatzentscheidung, wie die Von-Galen-Schule in einigen Jahren aussehen könnte, ist offen. In einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Generationen und Infrastruktur wurde die Empfehlung der Verwaltung, die Schule nach Plänen des Büros Kersting + Gallhoff umzubauen und zu erweitern, nicht gutgeheißen. CDU-Fraktionssprecher Thomas Kloster sprach sich gegen eine Vorfestlegung aus und regte einen Architektenwettbewerb an. Dabei sollen beide Varianten – Umbau und Komplettneubau – im Spiel bleiben. Kämmerer Christian Hübers wies darauf hin, dass sich das Millionen-Projekt dadurch um bis zu einem Jahr verschieben könnte. Dennoch stimmten beide Ausschüsse für die Wettbewerbs-Idee. Möglichst bis zur Ratssitzung im November soll die Verwaltung recherchieren, wie das Verfahren aussehen könnte.

Bislang waren die Überlegungen in Richtung Umbau und Erweiterung gegangen. Eine solche Konzeptstudie, bei der die bestehende Gebäudeteile der Grundschule durch einen Glaskubus verbunden würden, hatte Architektin Susanne Leßing Anfang September vorgestellt. Prognostizierte Bauzeit: 41 Monate. In dieser Sitzung erging der Auftrag an das Architekturbüro, auch Neubauvarianten zu prüfen. Fünf Modelle, ausgehend von einer 4600 Quadratmeter großen Nutzfläche, stellte sie am Mittwoch per Videoschalte vor. Die schlichteste Variante, ein rechteckiger, 2-geschossiger Baukörper entlang der Von-Galen-Straße, wäre 130 Meter lang. Städtebaulich am überzeugendsten wäre ein H-förmiger Neubau mit eingeschossigem Mittelteil für Mensa und Eingangshalle. Der erhoffte Vorteil, bei kürzerer Bauzeit auf Interimslösungen verzichten zu können, wäre nur durch einen dreigeschossigen Neubau zu erreichen, erläutere Leßing. Städtebaulich passe dieser zwölf Meter hohe Bau aber nicht in die Umgebung.

Bei den Kosten liegen die Schätzungen für den Umbau bei 11,54 Millionen Euro inklusive Lüftungsanlage. Die vergleichbaren Kosten für den H-förmigen Neubau lägen gut fünf Millionen Euro höher. Die anderen Neubauvarianten werden auf 14,2 bis 16,8 Millionen Euro geschätzt. Anders als bei einem Neubau könne das Soll-Raumprogramm bei einem Umbau im Bestand nicht zu hundert Prozent umgesetzt werden – einige Klassenräume wären unter 70 qm groß, auch der Verwaltungsbereich würde das Soll nicht ganz erreichen. Insgesamt wäre das Ergebnis für eine Bestandslösung aber sehr gut, bilanzierte Leßing.

Aus den von Ansgar Heming (SPD) geleiteten Ausschüssen kamen viele Fragen und Hinweise. Schnell zeichnete sich ab, dass es jetzt noch keine Entscheidung in die eine oder andere Richtung geben wird. Rita Hölker (SPD) lehnte die Festlegung auf ein Architekturbüro zum jetzigen Zeitpunkt ab. Thomas Kloster (CDU) bezeichnete das Raumprogramm als schlüssig, sprach sich aber für einen Architektenwettbewerb mit Kostenobergrenze aus, wobei Um- oder Neubau offen bleiben solle. Bei einem derart großen Projekt mache es Sinn, sich Zeit zu nehmen. Diesen Weg mochte auch Wolfgang Brüggestrath (Grüne) mitgehen. Auf diese Weise lasse sich „Ideenreichtum anzapfen“. Andreas Langer (SPD) meinte, ein Wettbewerb sei „die einzige Möglichkeit, sach- und fachgerechte Ergebnisse zu erreichen“.

Hübers verwies auf zusätzliche Kosten und den Zeitverlust, den ein Architektenwettbewerb verursache. Er empfahl eine Festlegung auf Umbau oder Neubau, damit später nicht „Äpfel mit Birnen“ verglichen würden. Auch Bürgermeisterin Anne Kortüm möchte diesen Punkt prüfen, „bevor wir uns mit unserer Vorgehensweise in die Nesseln setzen“.

Am Ende setzte sich die Idee für einen Wettbewerb durch. Auf Nachfrage von Daniel Bierut (FDP) versicherte Von-Galen-Schulleiterin Petra Roters, dass es ihrerseits keine Priorisierung gebe: „Wir können jedes Gebäude mit Leben füllen.“