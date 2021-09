Profis rasen auch durch Gescher

Zum Finale einer langen Saison trifft sich die Weltelite des Radsports am Sonntag (3. 10.) im Münsterland. Auf dem spannenden Kurs mit Start im niederländischen Enschede geht es durch das Münsterland und dann in großer Schleife Richtung Münster. Bei der 15. Auflage des Sparkassen Münsterland Giro wartet erneut eine attraktive Strecke auf Ausreißer und Fluchtgruppen, wie der Veranstalter mitteilt.

Beim Sparkassen Giro Münsterland am Sonntag durchqueren die Teilnehmer die Glockenstadt (rote Linie).

Die Profis werden nach dem Start in Enschede zweimal das Stadtgebiet von Gescher durchfahren, wie Christian Hübers von der Stadt Gescher mitteilt. Dafür werden zwischen ca. 12.15 und 13.30 Uhr die folgenden Straßen gesperrt: in der ersten Runde die Landesstraße 608 zwischen Stadtlohn und Kreuzung mit der Franz-Josef-Straße, Franz-Josef-Straße, Hofstraße, Hauskampstraße, Konrad-Adenauer-Straße, Ahauser Damm, Kreisstraße 38 (Harwick, zwischen Ziegelei und Stadtlohn-Büren); in der zweiten Runde die Landesstraße 608 zwischen Stadtlohn und Kreuzung mit der Franz-Josef-Straße, Franz-Josef-Straße, Hofstraße, Hauskampstraße, Konrad-Adenauer-Straße, Holtwicker Damm, Alte Coesfelder Straße (Kreisstraße 46).

Die Streckensicherung vor Ort erfolgt mit Unterstützung durch den ersten Abiturjahrgang der Gesamtschule Gescher. Rund 65 Schüler übernehmen einen Straßenposten oder weisen die Radrennfahrer auf Hindernisse hin. Als Dankeschön erhalten die Schüler vom Veranstalter einen Zuschuss für den Abiturball.

Auf den innerörtlichen Straßen wird am Renntag ein Halteverbot ausgeschildert. Alle Anwohner werden gebeten, am Renntag keine Kraftfahrzeuge auf der Strecke abzustellen, betont Hübers. Widerrechtlich geparkte Kraftfahrzeuge würden gegebenenfalls abgeschleppt.

Eine Übertragung des Rennens erfolgt im Livestream ab ca. 13.30 Uhr, im WDR sei das Rennen ab 14 Uhr zu sehen.

Wenn auch die Autofahrer am Sonntag Einschränkungen hinnehmen müssen, können sich die Freunde des Radrennens darauf freuen, als Zuschauer die schnelle Durchfahrt der Profis zu erleben.

Darunter ist Deutschlands Radprofi mit den meisten Siegen (zwei davon beim Sparkassen Münsterland Giro), André Greipel. Er beendet seine Karriere mit diesem letzten Klassiker.

Aufgrund der Covid-19- Pandemie habe die Stadt Gescher entschieden, in diesem Jahr kein Rahmenprogramm auf dem Rathausvorplatz durchzuführen, teilt Hübers mit. | www.muensterlandgiro.de