Puderdosen haben ausgedient

Auch in der Glockenstadt sind in vielen Straßenzügen die für die siebziger und achtziger Jahre typischen sogenannten Pilzleuchten und Puderdosen verbaut worden. Diese gelten in Fachkreisen als wahre Energievernichter, da sie das Licht erstens ungerichtet in alle Richtungen abstrahlen und zweitens mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen arbeiten.

Dieses Szenario soll bald der Vergangenheit angehören. Die Stadt plant, die Straßenbeleuchtung zu modernisieren und damit Energie einzusparen.

Dazu gehört auch, die Leuchtköpfe in den Kugelleuchten in der Innenstadt, alle Langfeldleuchten, alle sogenannten Schlägermützen sowie die Sonderleuchten an diversen Kreisverkehren und Kreuzungen auszutauschen und auf LED-Technik umzustellen.

Die Kosten für die Umrüstaktion aller sanierungsbedürftigen Leuchtenköpfe werden auf etwa 440 000 Euro geschätzt. Die zu erwartende Förderquote beträgt 20 Prozent, sodass sich die tatsächlichen Kosten auf rund 352 000 Euro belaufen, wie die Stadt vorrechnet. Die Mittel sind bereits im Haushalt 2022 eingeplant, nachdem sich die Politik mehrheitlich dafür ausgesprochen hat.

Die Verwaltung hat in der Zwischenzeit zusammen mit dem Büro switch-on für vier verschiedene Beleuchtungsfallkonstellationen bestehende Laternen zur Probe umgerüstet. Dafür wurden 15 Beleuchtungsköpfe angeschafft, die an den verschiedenen Straßenzügen installiert wurden. Die Teststrecken wurden in der Katharinenstraße, am Borkener Damm, am Esterner Grenzweg sowie an der Brahmsstraße und Händelstraße eingerichtet.

Auf diese Weise sollte geprüft werden, wie sich die zukünftige Straßenbeleuchtung auf die Umgebung auswirkt, zum Beispiel auf die Helligkeit oder auch vorhandene Dunkelfelder.

Den Förderantrag für die Auswechslung der Leuchtenköpfe der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik hat die Stadt Gescher bereits gestellt. Derzeit wird der Antrag durch den Projektträger Jülich als Fördermittelgeber bearbeitet, heißt es.

Allerdings werde erst im August dieses Jahres mit einer Entscheidung über eine Bewilligung der Fördermittel gerechnet, wie die Stadt mitteilt. Der Fördermittelgeber habe darauf hingewiesen, dass im Jahr 2021 mehr als doppelt so viele Anträge wie in den Vorjahren gestellt wurden.