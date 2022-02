Rat soll Resolution verabschieden

(js/pd). Besuch im Rathaus bekam Bürgermeisterin Anne Kortüm gestern vom Gescher-Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge. Deren Abschaffung in NRW ist das erklärte Ziel. Franziska Biringer, Erich Dowe und Antonius Dönnebrink überreichten der Verwaltungschefin den Entwurf einer Resolution zur vollständigen Abschaffung der Beiträge und fordern den Rat der Stadt dazu auf, diese Erklärung an den Landesgesetzgeber weiterzuleiten. Mit Blick auf die Landtagswahl im Mai hofft die Initiative, dass Bewegung in die Sache kommt.

Straßenausbaubeiträge abschaffen: Darauf zielt eine Resolution an das Land, deren Entwurf Franziska Biringer, Erich Dowe und Antonius Dönnebrink gestern an Bürgermeisterin Anne Kortüm (l.) übergaben.

Seit Jahren gibt es Diskussionen um die Beiträge, mit denen Anlieger für die Sanierung von Straßen nach den Paragraphen 8 und 8a des Kommunalabgabengesetzes zur Kasse gebeten werden können. „Dies führt zu beträchtlichen Ungerechtigkeiten“, sagt Biringer. Deshalb hätten viele Bundesländer diese Regelung als Soll-Vorschrift bereits abgeschafft, nur in NRW – als einziges Flächenland – und in Bremen fänden sich noch diese Vorschriften.

Auch die Neuregelung des Kommunalabgabengesetzes in den §§ 8 und 8a habe hier für Bürger und Kommunen zu keiner wesentlichen Verbesserung geführt. „Im Gegenteil: Die Änderung belastet Bürger immer noch mit teilweise existenzbedrohenden Beiträgen insbesondere für junge Familien und Rentner und die Kommunen mit beträchtlich höherem Verwaltungsaufwand“, teilt die Initiative mit. Der Dezernent der Stadt Wuppertal habe vorgerechnet, dass die Kosten die Beiträge der Bürger komplett aufzehren. Das Gescher-Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge BI #ichzahldasnicht hat daher den Rat der Stadt Gescher nach § 24 der Gemeindeordnung als Instrument der Bürgerbeteiligung aufgefordert, sich der Resolution zur vollständigen Abschaffung der Straßenbaubeiträge in NRW anzuschließen. Die Bürgerinitiative sei zuversichtlich, dass der Rat dem Antrag zustimmen werde.

Anne Kortüm sicherte die Behandlung des Themas im Rat zu. „Wir müssen eine möglichst gerechte und finanzierbare Lösung finden“, sagte sie. In Gescher ist die Anwendung der KAG-Satzung ausgesetzt, im Rathaus wird an einem Straßen- und Wegekonzept gearbeitet, das als Grundlage für spätere Baumaßnahmen dient. Das Kartenmaterial der Zustandserfassung wird der Öffentlichkeit über die Stadt-Homepage zugänglich gemacht. Das werde kurzfristig, also noch im Februar, umgesetzt, so Kortüm.